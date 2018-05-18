復星國際(00656-HK)增持Folli Follie至16.37%

復星國際(00656-HK)公布，5月4日，董事會注意到公司及其管理的基金持股的Folli Follie，遭Quintessential Capital發表報告質疑其財務報表，以及希臘資本市場委員會(HCMC)就相關報告作出問詢。

董事會注意到該報告存在若干主觀臆測，考慮到 Folli Follie 的公開信息、審計報告、上市超過20年之記錄，公司對其大股東及管理層之信任，公司於2018年5月8日至2018年5月11日期間對Folli Follie股票進行了增持，由此集團及基金對Folli Follie的持股比例從13.89%增加至16.37%。

近日該公司注意到市場和媒體對事件的持續問詢及對於HCMC問詢回應尚未發布，該公司已經通過其派駐Folli Follie的非執行董事向Folli Follie發函問詢，敦促相關方盡快澄清事實，以切實保護包括集團在內的廣大中小股東的利益。

公司會持續密切關注本事件之事態發展，將於有任何重大進展時通知公司股東、投資者及公眾，並會在必要及需要時發出進一步公告。

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