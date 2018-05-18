台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月18日

南韓媒體報導，三星手機確定找上全球手機鏡頭龍頭大立光供貨，雙方化敵為友，補足大立光在全球智慧手機鏡頭客戶版圖的最後一塊拼圖。

在美國恢復對伊朗制裁的效應持續擴大，加上經濟合作暨開發組織（OECD）石油庫存降至 3 年來最低，布蘭特期油漲破 80 美元。台塑三寶包括台塑、南亞及台化股價創 7 年新高價位，石化上游概念股包括化纖、油品及塑膠加工可望受惠。

鴻海集團先前競標收購東芝半導體部門失利，鴻海董事長郭台銘未因此氣餒。郭董本周三（16 日）在北京清華大學演講時透露，「半導體我們（鴻海集團）一定會自己做」，宣示進軍半導體業的決心。



經濟日報

化敵為友 大立光搶下三星單

郭台銘霸氣宣示 鴻海要進軍半導體

台幣今挑戰 3 字頭

工商時報

油價飆受惠股一路狂奔

村田斥謠傳 被動元件股止血

熱翻了! 用電量飆 5 月新高

聯合報

用電創歷年 5 月薪高

金金分離入法 違者解任

新興市場升息恐加快

蘋果日報

鴻海組百人團隊「一定會做半導體」

金融 3 改革 掃到彭雪芬

台塑越鋼首階投產 年營業額 748 億

中國時報

EBITDA 轉正 台灣之星明年拚獲利

小股東控大同 聯手禿鷹炒股削百億

520 大案競出 房市動能強

自由時報

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