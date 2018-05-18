俄新社：歐洲考慮不用美元買伊朗石油

在伊核協議上，美國和歐盟互相不買對方的賬。

俄新社引述外交消息人士的話說，歐盟計劃不用美元購買伊朗石油。這名外交知情人士說，「我知道歐盟將用歐元替代美元，來支付伊朗石油」。

本周早些時候，歐盟委員會外交和安全政策高級代表 Federica Mogherini 表示，英國、法國、德國和伊朗已經同意，未來幾周內將制定切實可行的解決方案，以應對川普政府退出伊核協議。

據悉，歐洲計劃維持並深化和伊朗的經濟關係，包括繼續購買伊朗石油和天然氣，維持和伊朗銀行間交易。

美國總統川普此前不顧歐洲反對，執意退出伊核協議，並宣布將重新制裁伊朗，美歐雙方因此發生爭執。

由於美元的國際主導地位，美國重新制裁伊朗意味著，伊朗和國際金融市場的聯繫將被切斷。而國際原油和美元掛鈎，這使得伊朗石油出口難以完成交易。伊朗四月出口的原油約為 260 萬桶 / 天，大約四分之一銷往歐洲。

同時，如果歐盟遵循美國的決定製裁伊朗，那麼歐洲企業和伊朗簽訂的數十份合約可能就泡湯了，也將失去中東巨大的市場。「今日俄羅斯」稱，放棄美元，用歐元結算，使雙方可以繼續貿易，而不用管美國的制裁。

不過，對於歐洲可以支持歐洲的銀行反抗美國制裁的這種聲音，路透社報導稱，歐盟委員會副主席 Valdis Dombrovskis 卻有不同看法，他表示，任何此類舉措都將「效力有限」，「考慮到銀行體系，尤其是大型銀行暴露在美國金融體系和美元交易之下，歐洲反制裁的舉措效果可能會很有限」。

全力保護歐洲企業

為了規模龐大的美國業務和避免美國制裁，道達爾、巴斯夫、馬士基等大型歐洲公司不得不犧牲伊朗業務。

歐盟領導人周四表示，將盡全力保護歐洲企業不受美國制裁伊朗的不利影響。CNBC 稱，保護在伊朗做生意的歐洲企業，是今天在保加利亞舉行的歐盟峰會的主題。

法國總統馬克龍今天表示，歐盟必須保護和伊朗貿易的公司，「許多在各國做生意的國際公司，可以根據自己的利益做出選擇，他們應該繼續擁有這種自由」。

5 月 16 日，法國石油巨頭道達爾發布公告稱，受到美國恢復對伊朗制裁的影響，道達爾無法繼續開發伊朗的南帕爾斯氣田項目。

道達爾周三公告中提到，道達爾必須在 2018 年 11 月 4 日之前撤出所有南帕爾斯氣田項目的相關業務，除非能在法國和歐洲當局的幫助下獲得美國的特別豁免。

道達爾表示，美國的銀行參與了道達爾超過 90% 的金融活動，美國股東占道達爾超過 30% 的股權，道達爾在美國的資產相當於超過 100 億美元的資金規模，公司無法承受再次制裁的風險。

同樣地，航運巨頭馬士基、全球最大的油輪營運商 Torm，已經不再接下來自伊朗的新訂單。馬士基稱，將履行 5 月 8 日以前的訂單，並確保在 11 月 4 日前，依照美國制裁的要求交割清楚。11 月 4 日是美國財政部設定對石油、港口、金融機構、能源等行業的 180 日過渡期的截止日。

德國能源公司 Wintershal 也無法繼續與伊朗的石油合作。去年，Wintershall 與伊朗石油公司簽署了一份諒解備忘錄，討論未來合作的可能，但 Wintershall 的母公司巴斯夫，在美國的化工業務規模龐大。

荷蘭皇家殼牌公司也在 2016 年簽署了一份臨時協議，在伊朗南部的三個油氣田進行開發。公司周三稱，仍在評估美國退出伊核協議的影響。