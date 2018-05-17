油價一度飆上每桶80美元 創3年半新高

美國退出伊朗核協議，且將對該國施以經濟制裁，市場預期，伊朗原油出口勢必大減，油價隨之走揚，今 (17) 日布蘭特原油期貨，一度衝上每桶 80 美元，創 3 年半新高。

根據路透社報導，週四，布蘭特原油期貨一度攀上每桶 80 美元，之後又回落至 79.85 美元；西德州中級原油期貨，價格亦走揚，來到每桶 72.13 美元，同為 2014 年 11 月以來新高。

美國總統川普於美東時間 5 月 8 日下午，宣布退出伊朗核協議，且將對該國施以最大程度經濟制裁。

瑞士寶盛 (Julius Baer) 商品研究主管 NorbertRücker 表示，對地緣政治的擔憂情緒持續存在，「在美國退出伊朗核協議後，原油供給問題，是頭號大事。」

NorbertRücker 指出，隨著美國夏季駕駛高峰期到來，原油庫存將進一步下降，抵銷頁岩油產量的成長。

高盛也認為，美國頁岩油的增產，無法有效緩解伊朗、委內瑞拉等國，原油供給受阻的問題。

國際能源署 (IEA) 最新月報內容顯示，伊朗原油日產量，約 382 萬桶，在 OPEC 成員國中，排行第 3；而委內瑞拉的原油產量正快速下滑，猶如「自由落體」，4 月已降至每日 142 萬桶，創 1950 年代初以來最低水平。

石油輸出國組織 (OPEC) 在其月報中，上調了 2018 年全球原油需求，預計每日增加 165 萬桶，高於先前預估的 163 萬桶。

台北時間週四晚間 7 點 02 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.85%，至每桶 79.95 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.84%，至每桶 72.09 美元。