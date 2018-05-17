樺福遠航條款出爐！金融業徵求委託書從嚴 明年元旦起實施

「樺福遠航條款」出爐！金管會主委顧立雄今 (17) 日宣布，從嚴規範金融業委託書徵求條件，有限徵求的持股門檻限縮並調高至千分之 5，「無限徵求」門檻改為「同一人及同一關係人」持股 10% 以上，預計明年元旦起實施。

樺福遠航集團董事長張綱維去 (2017) 年底利用許多不同戶名徵求委託書，持股三信商銀高達 17%，藉此規避金管會的大股東適格性審查，金管會為了防堵靠委託書奪經營權，因此從嚴規範委託書徵求，此次修法也被外界視為「樺福遠航條款」。

顧立雄表示，鑑於金控公司、銀行及保險公司等，其營運涉及大眾存款戶及保戶權益，若持有少數股份的股東，利用委託書取得公司經營權，恐影響金融機構的穩定經營，為強化金融機構股東會委託書的使用，金管會研擬修正「公開發行公司出席股東會委託書規則」。

顧立雄表示，金融機構召開股東會有選舉董事或監察人議案時，其一般徵求人持股資格，由現行繼續 1 年以上持有該公司已發行股份總數千分之 2 提高為千分之 5，並刪除持有該公司已發行股份 80 萬股以上之條件。

金融業的無限徵求部分，從現行的「個人或共同委託徵求的股東」，改為「同一人及同一關係人」作為持股認定，持股門檻為繼續 1 年以上持有公司已發行股份總數 10% 以上。

考量股東會召集及委託書徵求所需規劃及作業期程，為利外界因應，金管會此次修正將設定實施緩衝期，預計自 2019 年元旦施行。