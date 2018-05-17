〈上海油刷新高〉你不可不知的上海油「套利策略」！

週三 (16 日) 紐約輕原油 (WTI) 以每桶 71.49 美元作收，再度創下近三年新高，而在美油大漲的同時，事實上亞洲油區的上海油，也應聲刷下了歷史新高。

上海油自 3 月 26 日掛牌以來，一直是亞太區原油市場的重磅焦點，然而事實上上海油的上市除了令上交所成為亞洲原油期貨的定價中心以外，不僅為人民幣帶來更多的外溢優勢，也令人民幣有了間接參與市場的「價格發現」功能，更讓上海油與國際油價間存在著「套利空間」。

1. 競爭亞太油區定價權、加速人民幣國際化：

中國版原油期貨「上海油」已在 3 月 26 日掛牌交易，更在上週三 (9 日) 出現成交量爆量上漲，今日 (17 日) 更追隨國際油價的漲勢，再度寫下歷史新高價。

然而事實上，上海油並非是中國政府第一次引進的原油期貨，早在 1992 年，北京政府就曾經推出原油、成品油等相關期貨交易，但由於受到當時市場條件不足，經濟改革等因素，在上市不久之後即關閉。

本次中國上海油的捲土重來，雖然真正意義是為中國境內廠商提供對沖油價波動的工具，但隨著貿易清、結算的隨後跟上，人民幣的國際化可望透過原油的清結算業務而加速。

2. 真正實現人民幣自由兌換，透過上海油讓人民幣具有「價格發現」之功能：

由於上海油在中國境內已有不少的法人機構參與競價，上海油透過與阿曼原油掛鉤，進而與國際油價接軌，此一過程即形成人民幣能夠間接參與國際市場，具有人民幣的「價格發現」功能。

3. 對於交易而言，油市存在「套利交易」之空間。

進一步拆解上海油的定錨油價，其實上海油是以阿曼原油油價來作掛鉤，原因是中國的原油進口依存度高達 70%，同時進口油又主要是以中東地區為主，是故上海油選擇與阿曼原油掛鉤，也是相當合理。

中國原油進口狀況 圖片來源：中銀國際

在了解到阿曼原油與上海油掛鉤之後，即能得知阿曼原油是上海油的定價基礎，而根據中銀國際期貨計算，阿曼原油加計交割費用、海運費用、保險費用、損耗成本等計算之後，估計每桶成本還需要再加上 2 美元，也就是若阿曼原油為每桶 74.5 美元，那麼運至中國的上海油，每桶成本即為 76.5 美元。

從上述推算，理論公式即為：(阿曼原油收盤價 +2 美元) * 美元兌人民幣匯價 = 上海原油期貨人民幣價格。

讓我們來作個實例計算一下上海油的「理論價格」：

週三 (16 日) 阿曼原油上漲 0.98% 以 74.5 美元作收，週四 (17 日) 人民幣中間價則報 6.36，故套入公式即得：(74.5+2)*6.36 = 486.54，上海油期貨熱門約 SC1809 「理論價格」估落在 486.54 元人民幣上下。

再來檢視一下週四 (17 日) 上海油的走勢，如下圖所示，上海油週四 (17 日) 開盤即追隨前日美油大漲快速上攻，盤中最高一度攻至每桶 485.30 人民幣，與上式估計價格誤差值為 1.24 元人民幣，再與最終收盤價 481.90 人民幣相比，誤差值則約 5 元人民幣，顯示上海油與阿曼油之間，存在著一定的拋補套利空間。