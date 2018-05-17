握帆宣逾47%股權 樺漢上修今年營收、獲利 H2業績爆發

IPC 大廠樺漢 (6414) 首季因匯損侵蝕，導致獲利低於市場預期，不過，董事長朱復銓看好後續營運展望，第四季確定將跳躍式成長，他透露，內部已上修今年度的營收、獲利預估，至於第二季，除業績增長之外，匯率趨穩有望回沖匯損。樺漢因應「中國製造 2025」商機收購帆宣 (6196)，將搭配集團中的富士康工業互聯網(FII) 搶攻上兆台幣商機。因本週二 (15 日) 收購帆宣案已經交割，樺漢掌握該公司逾 47% 股權，成為最大股東，市場關切樺漢何時具備該公司營運主導權，並進一步併入帆宣的業績。



對此，朱復銓並未回應，僅表示內部對此有所規劃。資料顯示，帆宣董事全面改選要等到明年，而一般認為，樺漢要等到明年改選進入帆宣董事會後，才順理成章併入帆宣營收。不過，朱復銓透露，內部已將今年度營收、獲利上修，引發提前併入帆宣業績的聯想。



該公司歸屬母公司業者淨利為 2.07 億元，EPS2.71 元，不過，在美元交易以及手握海外可轉債 (ECB) 之下，首季仍有 1.12 億元匯兌損失，侵蝕每股獲利近 1.5 元，換言之，首季如無匯損因素，單季 EPS 即可達約 4.2 元左右，朱復銓表示，第二季匯率環境趨穩之下，首季的匯兌損失有機會回沖，加上業績增長，獲利可望擺脫谷底，下半年為主要成長期，尤其第四季在多款產品訂單出貨之下，確實將出現跳躍式成長，營收獲利將達高峰。



此外，由於目前持股 S&T 比例不到三成，導致 S&T 的獲利成長無法真實反應到樺漢的財報上，朱復銓表示，內部的確在研議提高持股比例事宜，但事涉德國法令，收購上市公司三成持股，即要有全資收購的準備金才能進行，因為金額非常龐大，因此內部還在討論方法，但提高 S&T 持股的方向與政策不變，時間點上今年應該看不到，明年以後要再觀察。

