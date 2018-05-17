聯廣擴大公關版圖 取得先勢行銷7成股權

廣告傳播集團聯廣 (8497-TW) 今 (17) 日宣布，董事會決議以現金對價方式，吸收合併兄弟公司揚叡創意，間接取得先勢行銷傳播集團 70% 股權，在聯廣今年首季營運優於去年同期下，法人預估，若再加上合併先勢的營運效益，整體營收可望年增 2 成，全年每股稅後純益至少可達 3.7 元。

先勢行銷傳播集團成立已逾 20 年，為台灣本土規模最大的整合性公關傳播集團，業績已連續 10 年成長，近年也積極投入發展網路自媒體，創公關公司發展自媒體先例，目前該集團員工人數約 120 人，去年營收約 3.7 億元，服務客戶產業橫跨 3C、旅遊、連鎖量販、民生消費、餐飲等。

聯廣公關事業服務客戶產業涵蓋美妝、服飾與酒類，聯廣總經理程懷昌表示，雙方合併後除資源整合外，將分別以聯廣與先勢兩品牌，在行銷市場上獨立營運，且雙方所服務的客戶產業不同，將提高交叉行銷機會，可望增進營運綜效，目前暫定合併基準日 10 月 1 日。

聯廣業務範圍涵蓋廣告行銷產業鏈的中下游，集團分為媒體事業、廣告事業、公關事業及會展與特展等四大事業體，去年營收占比分別為 36%、32%、5% 及 27%，此次合併先勢集團後，將使公關事業占比提升至約 18%，各事業占比相對平均。

法人預估，聯廣今年首季營運優於去年同期，若再加上合併先勢的營運效益後，整體營收可望年增 2 成，優於原先預期，預估全年每股稅後純益至少可達 3.7 元。