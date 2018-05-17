今天，我做照亮別人的貴人！

今天，讓我們一起為視障又多障的，最弱勢的朋友，建立一個安心就業的環境：教他們製造天然手工皂，幫助他們銷售，幫助他們的家庭解決困境。

文、圖．臺灣視障協會

貴人，就是在別人心中點亮一盞燈的人！

貴人，就是心中常存善念，無私幫助別人的人！

貴人，就是默默奉獻，給別人溫暖的人！

根據勞動部資料顯示，全國視障者勞動力參與率 17.85％，是身心障礙者中最不容易就業的一群，然而身心障礙者與一般人一樣，都希望擁有公平的就業機會，由於其生理功能的限制，在職場上往往被人拒絕。如何幫助他們開發可以勝任的工作，便是我們協會的主要目的。

我們相信，足夠的社會支持，台灣將近六萬名視障者的教育、就業和生活條件，就會逐步改善，邁向一個更有希望更有發展的未來。

為了幫助視障朋友就業，臺灣視障協會在臺灣大學農學院協助與支持下，透過職能再設計，提供視障朋友一個安心工作的新的職種，並成功推出全台第一個 100％純植物精油的手工皂。

臺灣視障協會不是官方、不是財團、不是殷實戶，我們只是一群平凡的小民。協會的發起人有的是大學教師、小學教師，有的是上班族，有的是視障孩子的媽媽。我們和您一樣，相信臺灣最可貴的是「人的愛心」，人人做別人的貴人，我們的社會就會減少一分無奈，增加一分幸福！

我們的目標需要您的支持，請幫助他們自立，購買他們製作的手工皂，謝謝。

<藏在手工皂背後的故事>

下班之後，整個工場安靜無人，我常常會駐足在晾皂室，看著十八個晾皂架上萬顆的手工皂，心中充滿著各種滋味……

這上萬顆手工皂匯集著工場近二十人的心血與努力，十一個視障學員，六個就業服務員、技術輔導員和產品研發員，每天九點到六點，進行著繁複的工序，幾近全手工的手工皂，就像一個個嬌嫩的寶寶，馬虎不得，一不小心，這兒碰著了，那兒磕壞了，皂寶寶就要躺進 NG 皂的箱子裡，等待著變成「惜福皂」才有再生的機會。

學員開心等上班

早上九點是就服員和技輔員的晨會時間，我會提醒一下工作上該注意的事項，或分享一下新的手工皂知識，然後分配今日的工作，就開始新的一天。

照規定，學員九點半才上班，但小不點和龍貓通常九點前就來了，我們晨會時，他們也會「偷偷地」聽聽看今天有沒有什麼「新聞」，五分鐘的晨會結束後，同仁們便開始分頭進行各人的工作，龍貓和小不點也提早開始幫大家拿攪皂器、皂模放到各人桌上。小雨不洗腎的日子也是九點前就來，九點就提前開始她一天的工作。我常常告訴自己，要維持眼前這美好的環境與氣氛，如果工場不是一個安全而舒適的環境，九點半上班的學員應該也不願意九點前就到。

不向障礙低頭的阿章

學員是很珍惜這份工作的。阿章是腦麻患者，下肢行動不便，手也無法控制自如，原本打皂是他唯一勉強能做的事，但對生命不服輸的他，默默找出自己能做的事，像是主動幫忙計算打皂的鍋數，還自己用電腦設計了一張記錄表，請家人列印後每天記錄，看著他貼著桌面寫字的模樣，我不由得打從心底生出敬意。而一旁靜靜打皂的他，眼睛也沒閒著，會幫忙記住許多事的細節。有一次，我被瑣事纏身，打皂區燈管換一半就先去處理較急的事，等回來要再繼續時，卻找不到墊腳的椅子，還是阿章告訴我，我順手把椅子帶到削皂區去了。

小奇的克服害羞大作戰

小奇是個害羞的大男孩，不敢自己去買午餐，因為附近店家結帳的都是女店員。為了訓練他克服害羞，達到自立，就服夥伴幫他設計了「克服害羞大作戰」的訓練計畫，計畫是先由他的好弟兄─小不點─陪伴並幫他購買，等過一陣子，再由他自己開口購買，最後達到不必有人陪伴，小奇也能自行買午餐的目的。

小奇除了打皂，一個禮拜還有兩天要負責洗模，洗模是相對辛苦一些些的工作 (就像洗碗一樣，要站著工作)，但他樂在其中，有幾次，我還看到戴著耳機聽歌的他，忘情地邊洗模邊放聲唱歌的陶醉模樣。

學員精神的寄託

多數學員的主要工作是打皂，早上兩鍋，下午兩鍋，下午四點多，打完四鍋，工作等於完成八成了，剩下的時間，就依各人的身體狀況安排他們能做的事，阿章是刮皂盒，小不點是排皂盒和盒蓋，小鋼和加加是貼貼紙，龍貓和小奇則是刷皂屑。

剛提到阿章身體的不便，原本也不可能刮皂盒，但他想盡辦法，克服雙手難以施力的狀況，一手用拇指和食指顫巍巍地夾著刮板，另一手五指抓住皂模或蓋子，再費力讓兩手聽話合在一起工作，雖然刮不乾淨，有時也會將皂盒刮傷，但又有誰會忍心苛責呢。

日復一日，工場生產著一顆顆手工皂，看似無趣的重複動作，卻是學員們精神的寄託，是他們生活的重心。也許，到您手上的手工皂並不完美，但這裡面藏著的一個個故事，卻是值得許多人咀嚼與反思的……。

<生命的勇者>

希望天上的媽媽知道他可以自己生存下去，成為媽媽的驕傲！

弱視、雙腳不良於行、雙手肌肉不協調，這樣的狀況終究成了阿文身上揮之不去的包袱。去學校念書的時候，他在資源班屢屢遭到欺負，堅強的阿文，擔心爸爸媽媽會難過，更擔心會因此不能去學校念書，他選擇隱忍。在他小小的心靈中，他對自己說：「沒關係，我認命。」

直到阿文媽媽的去世，阿文第一次面對人生的生離死別，他謹記著媽媽要他不能哭的教誨，擦乾眼淚再次積極投入職場。他希望讓天上的媽媽知道，他可以靠自己的力量生存下去，成為媽媽的驕傲。在同學媽媽的介紹之下，阿文來到了臺灣視障協會。

但是一開始，阿文面對工作要求也是吃足了苦頭。手部肌肉的不協調，讓阿文的小小出力彷彿三公斤般的使力，這讓鹼性皂液四處飛濺，造成阿文自己和同事暴露在危險中。但是阿文不放棄打皂的工作，他在諮詢過復健師的意見之後，在手上戴了一個重量訓練包，這樣的重量的確控制了阿文的力道，但是這樣一公斤的重量扎扎實實的壓在他瘦弱的手腕上，看著他吃力的攪拌著皂液，一般人輕輕鬆鬆就可以完成的動作，阿文費了將近三小時不停的攪拌，這一鍋肥皂終於完成。

阿文每天重複這樣的動作，一點都不喊累，從來不請假的阿文，每天笑咪咪地來上班，回家只要遇到附近的婆婆媽媽，都會開心的向她們打招呼，說一句：我下班了！儘管許多人還是不相信這樣的阿文可以去上班，但是阿文做到了！

《福祿壽三喜》手工皂禮盒 帶來幸福！旺財！健康！

草本平安皂：承襲民俗傳統，使用草本植物艾草、抹草、芙蓉及香茅入皂，具紓解疲憊肌膚、抗菌、去除污穢及淨化功能，讓肌膚維持清新活力。

薑黃鬱金皂：薑黃具有活化皮膚，去除肌膚暗沉功效，且能增強免疫系統、抗氧化及美化肌膚。紅棕櫚油則富含維生素，有助於修復、改善粗糙肌膚。

活性竹炭皂：奈米級的竹炭粒子，能分解、吸附各種代謝物和油垢，深層潔淨肌膚。竹炭中富含的礦物質能滲入細胞，有效恢復肌膚的健康與活力。

【扶助方案】

戶名：社團法人臺灣視障協會

郵政劃撥帳號：50296264

扶助方案 (含寄送郵資)：

□A. 一次付款，扶助金額 5,000 元

可獲得 7 盒「福祿壽三喜手工皂禮盒」，每盒內裝 3 顆手工皂 (草本平安皂、薑黃鬱金皂、活性竹炭皂)。

□B. 一次付款，扶助金額 2,500 元

可獲得 3 盒「福祿壽三喜手工皂禮盒」，每盒內裝 3 顆手工皂 (草本平安皂、薑黃鬱金皂、活性竹炭皂)。

□C. 其他_____________________________________

客服專線：(02)2585-9930

傳真號碼：(02)2585-9330、(02)2585-9530

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來源：《理財周刊》 925 期

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