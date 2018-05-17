【大行報告】申萬宏源維持楓葉教育(01317-HK)買入評級 目標價15.47港元

申萬宏源發表報告指，楓葉教育(01317-HK)17財年以來進入的12個城市中有8個城市在過去四年的出生率高於2013年(二胎政策開放的前一年)。受益於過去四年出生率的增加，這些城市的入學人口將從2017年增加，併依次促進幼兒園、小學、初高中、以及大學學生入學人數的增加，即市場需求強勁。

該行預計，利用率的提升以及學費漲價將提升公司的利潤率。楓葉19財年的容量將增加2500 人，20財年增加8500人，兩年復合增長率為12%。學生人數將增長16%，超過容量的增速，從而促進利用率從18財年的65%提升到20財年的70%，帶動利潤率提升。料利用率每提高1%，淨利潤率將上漲0.3個百分點。楓葉教育還計劃上調天津，大連，武漢，重慶，鎮江和洛陽6個城市學校的學費。

申萬認為楓葉的學生人數將穩步增長，併在適度擴張中享受利潤率的提升。維持18-20財年每股盈利預測0.36元、0.48元及0.66元，同時維持目標價15.47港元，對應23.2%的上升空間，以及買入評級。

截至發稿，楓葉教育升4.14%，報13.08港元。

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