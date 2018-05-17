佐丹奴國際(00709-HK)首季毛利率下跌0.5個百分點

佐丹奴國際(00709-HK)公布，第一季度集團銷售額增長13.4%至14.57億港元。在集團銷售額增長的帶動下，集團之毛利增加12.5%，惟部分因毛利率下跌0.5個百分點而抵銷，乃因為渠道組合轉變及中國農曆新年稍遲導致推廣期較長所致。集團可比較門市銷售額及可比較門市毛利在季內分別增加9.5%及8.7%。存貨對成本之流轉日數增加3日至75日，部分原因是自2017年7月1日起集團之越南業務合併入賬所致。

於中國大陸方面，在2018年第一季度保持增長勢頭。電子商務及特許經營兩個策略渠道的發展已走上正軌，並將繼續成為集團中期的增長動力。雖然於過去十二個月關閉30間表現較差門市，惟直營店之可比較門市銷售額上升16.7%。毛利率下降1.3個百分點，乃由於電子商務之銷售額貢獻較大而其毛利率較直營店為低，以及農曆新年稍遲故推廣期較長。

於香港及澳門方面，可比較門市銷售額增長率9.0%致使第一季度的銷售額增加3.8%，惟被關閉一間表現較差的主要門市而部分抵銷。毛利率下降0.9個百分點，乃由於農曆新年稍遲導致推廣期較長所致。

於亞太其他地區方面，銷售額增加主要由於印尼的門市擴展及自2017年7月收購越南業務，為該地區之銷售額帶來5.9%之貢獻。其他東南亞市場於艱難的宏觀環境下仍保持穩定銷售額增長。撇除收購越南業務後，毛利率將下跌1.0個百分點。平均售價及平均產品成本分別增長4.9%及6.4%。

於中東方面，由於阿拉伯聯合酋長國及沙特阿拉伯實施增值稅以及新經濟政策，集團正面臨若干挑戰。於第一季度，該區的可比較門市銷售額下跌7.3%，毛利率減少2.7個百分點。這暫時性的倒退預計會隨着即將到來的穆斯林節而減緩。

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