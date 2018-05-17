工信部、國資委：推進網絡提速降費 加快5G技術產業發展

5月17日從工信部獲悉，工信部、國資委印發《關於深入推進網絡提速降費加快培育經濟發展新動能2018專項行動的實施意見》，旨在進一步提升信息通信業供給能力、補齊發展短板、優化發展環境，促進數字經濟發展和信息消費擴大升級，有力支撐經濟發展新舊動能轉換。

實施意見提出，面向全球領先水平，加快寬帶網絡演進升級;聚焦不平衡不充分，補齊寬帶網絡發展短板;滿足人民期待和需求，加快釋放網絡提速降費紅利;圍繞促進經濟轉型升級，推動信息通信技術與實體經濟深度融合;不斷優化市場環境，確保網絡提速降費落到實處;推動光纖寬帶提速升級;加快IPv6規模部署應用。

意見指出，加快推進5G技術產業發展。紮實推進5G標准化、研發、應用、產業鏈成熟和安全配套保障，組織實施“新一代寬帶無線移動通信網”重大專項，完成第三階段技術研發試驗，推動形成全球統一5G標准。組織5G應用征集大賽，促進5G和垂直行業融合發展，為5G規模組網和應用做好准備。

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