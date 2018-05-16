義大利股債雙殺！媒體稱組閣兩黨考慮要求歐央行免除已購公債

多家媒體援引《赫芬頓郵報》周二獲得的一份協議草案顯示，正推進聯合組閣的義大利民粹主義政黨五星運動和極右翼政黨聯盟黨考慮令歐洲央行免除 QE 買入的義大利公債，並要求歐盟降低對義大利的預算獻金要求。

義大利公債隨後全線走低，10 年期義大利公債期貨盤初跌 97 個跳動點。2 年期義大利公債殖利率升至 0.007%，為 2017 年 5 月以來首次脫離負殖利率；10 年期義大利公債殖利率跳升至 2% 上方，為兩個月新高；10 年期義大利公債 / 德國公債利差擴大至 138 個基點，較上日晚間擴大 9 個基點。

截至發稿，義大利 FTSE MIB 指數觸及日內新低，跌 1.5%，義大利銀行股指數跌 2.3%。

據路透社，聯盟黨經濟事務發言人於周三回應稱，政府項目的官方草案中從未納入「要求歐洲央行免除在 QE 中購買的 2500 億歐元義大利公債」這一項。五星運動與聯盟黨的提議是，歐洲央行買入的義大利公債不計入歐盟《穩定與增長公約》中「公共債務在 GDP 占比低於 60%」的評估規定。

隨後，義大利公債殖利率自先前高位回落，10 年期義大利公債 / 德國公債利差縮窄。

路透社分析稱，上述提及的協議草案或將引發歐盟總部和歐央行總部的擔憂，並將令義大利總統塞爾焦 · 馬塔雷拉十分失望。此前，馬塔雷拉曾一再強調親歐立場的重要性。

目前，義大利的公共債務占 GDP 的 130%。路透稱，若歐央行確實免除 QE 買入的義大利公債，義大利負債占 GDP 比重可以降低 10%。

上述提及的協議草案還曾提到，五星運動和聯盟黨正在考慮建立退出歐元區的機制。

需要引入具有經濟和法律性質的技術程序，以便成員國退出歐元區，恢復其貨幣主權。

兩黨隨後回應稱，媒體獲得的協議草案版本較舊，目前已刪去了所有對義大利身為歐元區成員國有所質疑的條款。

但周三，兩黨發布新的聲明闡述他們在歐元區的共同立場，稱希望回到《歐洲聯盟條約》達成之前的里拉時代。



該條約規定，在歐盟內部要求實現資本的自由流通，真正實現統一市場，使經濟政策完美地協調起來，並規定在歐共體內發行統一貨幣。