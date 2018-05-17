美國4月工業生產月增0.7% 產能利用率顯示經濟仍有上升空間

聯準會週三 (16 日) 公布數據顯示，美國工業生產連續第 3 個月成長，4 月經季節調整後較 3 月成長 0.7%，同比增長 3.5%。此外，4 月份製造業、礦業及能源業皆有所成長，其中佔工業產值 70% 以上的製造業生產月增 0.5%，第二季的經濟成長動能樂觀。

聯準會週三公布的生產數據

聯準會指出，4 月份工業生產增長 0.7%，與 3 月份的漲幅相同，佔工業產值 70% 以上的製造業產值增長 0.5%，機械生產成長 2.3%，抵消了基礎金屬和金屬製品產量的下滑。

4 月礦業生產成長 1.1%，石油和天然氣鑽井生產增加 3.0%，公用事業生產上漲 1.9%，衡量企業如何充分利用其資源的工業部門產能利用率上升 0.4% 至 78.0%，為 2015 年 3 月以來的最高值，但仍低於長期 (1972 - 2017 年) 的平均水平 1.8%。

聯準會官員將工業部門產能利用率視為經濟疲弱程度的指標，來預測在經濟還有多大的成長空間。

路透社報導，增強的國內和全球經濟、依然疲弱的美元與減稅、成為工業部門的支撐，但市場擔憂中美貿易的緊張局勢將放緩經濟成長。

牛津經濟公司的首席美國經濟學家 Gregory Daco 表示：「產業前景持續被風險籠罩，主要與貿易政策有關，中美貿易糾紛局勢逐漸升溫，而在川普決定退出伊朗核協議之後，美國和歐洲之間的緊張關係更加明顯。」