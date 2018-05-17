iPhone快速充電有望？消息人士：今年新iPhone將搭USB-C充電器

《AppleInsider》報導，蘋果公司 Apple (AAPL-US) 今年秋季將發布的新款 iPhone，將可能搭仔更強大的 18W USB-C 壁式充電器。

《ChargerLab》表示，供應鏈內引用的消息來源提道，新 iPhone 充電器支持高達 18W 的功率，意味著這款充電器也可能支援下一代 iPad。

如果消息準確，充電器尺寸的增加將標誌著蘋果的歐洲設計有點偏離現有的款式。然而，美國充電器模型還是有不同的可能，而 ChargerLab 在預測蘋果硬體選擇方面雖然沒有長期的過往記錄，但他們上次正確預測到 MFi (Made for iPhone)。

目前，儘管 iPhone 8、iPhone 8 Plus、和 iPhone X 可以使用 USB-C Lightning 線纜和更高功率的充電器支持快速充電，但所有 iPhone 都配備了多年來一直使用的小型 5W USB-A 電源。

快速充電允許 iPhone 在 30 分鐘內充電 50% 電量，但需要蘋果的 USB-C Lightning 電纜以及 MacBook 或 MacBook Pro 附帶的 USB-C 牆壁充電器。如果單買此零件，加起來的價格相當昂貴。

蘋果還不允許第三方通過其 MFi 認證計劃製造 USB-C Lightning 電纜。如果蘋果確實將這些內容包含在內，也可能表示他們將開放他們的 MFi 程序，以追求更快的規格上線。