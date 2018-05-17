土耳其將與中國用本幣從事貿易

京時間5月17日消息 俄羅斯衛星網報道， 中國是世界第二大債券市場。土耳其《葉尼薩法克報》寫道。

中國“熊貓債券”，是降低償付債務支出的理想手段。

土耳其與中國的貿易逆差為204億美元，幾乎佔土耳其全部對外貿易逆差的27%。因此，對土耳其經濟來說，在兩國貿易中使用本幣協議極為重要。

2012年2月，中國開發銀行與土耳其國庫秘書處簽署了金融合作框架協議、銀行領域跨境危機管理紀要和“土耳其里拉-人民幣”互換協議。

盡管時間已經過了6年，但使用中國“熊貓債券”業務還未展開。專家們註意到，為降低目前賬目逆差和債務服務支出，俄羅斯與土耳其已在貿易領域使用本幣，與中國也有必要這樣做。

而且，兩國已有本幣互換協議。也就是說，出口國商品出口使用本國貨幣結算時，進口國用出口國貨幣承擔債務責任。

舉例來說，土耳其出口商從中國購買某種商品時，中國央行給土耳其央行人民幣，而土耳其央行相應的給中國里拉。

土耳其方面將收到的人民幣，通過雙方“中介銀行”來支付進口。由此，中國出口商拿到的是人民幣收入，兩國不再需要美元和歐元。土耳其《葉尼薩法克報》提示到。

來源：新浪美股

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