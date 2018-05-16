巴菲特大力增持蘋果時 機構投資者卻以十年最大力度減持

在有關蘋果公司（Apple）股價前景的問題上，美國主要機構投資者和「股神」巴菲特的看法截然不同。

根據美國證監會 (SEC) 披露的 13F 持倉情況報告，機構投資者今年第一季合計減持 1.53 億股蘋果股票。

這是彭博社從 2008 年第一季開始追蹤這項數據以來的最大減倉力度。這種程度的減持在過去四個季度里處於第三大。蘋果股票也成了標普 500 大盤股同期以來遭遇的最大力度減持標的。

其中一位比較知名的減持者是八年前以大抄底揚名華爾街的對沖基金大佬、Appaloosa 聯合創始人 David Tepper。此人曾準確預測聯準會 QE2 推升美股。他在第一季的減持幾乎都集中在蘋果倉位上，清空了其基金持有的所有 458.8 萬股蘋果股票，價值約 7.76 億美元。

巴菲特掌管的波克夏. 海瑟威（Berkshire Hathaway）自 2016 年 5 月建倉以來，頻頻大舉增持蘋果，第一季增倉 7500 萬股。根據 13F 文件，波克夏表示，第一季總計在股票方面投資 148 億美元，其中大部分投向蘋果。

截至 3 月底，波克夏累計持有 2.396 億股蘋果股票，持股比例約 4.8%，價值超過 400 億美元，是其重倉股之一。波克夏是蘋果公司第二大股東。

調倉理由

彭博社認為，機構投資者大力減倉，主要是擔心 iPhone 以往的熱銷局面難以為繼。

而被彭博描述為「一個明顯的例外」的巴菲特在波克夏股東大會前表示，蘋果是一家不可思議的公司，其盈利最多的時候幾乎是全美第二大最賺錢公司的兩倍。

今年以來，蘋果股價累計上漲約 10%，周二收盤報 186.44 美元，逼近歷史最高位，總市值接近兆美元：