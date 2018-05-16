中國蘋果期貨近期瘋漲 今天午後漲停 續創上市以來新高

中國蘋果期貨主力合約 16 日觸及漲停，最高報每噸人民幣 9235 元，續刷上市以來新高，成交額近 1900 億元，遠月 1812、1901、1903 合約也先後漲停。4 月 20 日以來蘋果期貨漲幅近 30%。

截至下午 13：40，蘋果期貨今日的成交額已經逾人民幣 1900 億元。

大陸鄭州商品交易所 (鄭商所) 去年 12 月 22 日首度推出蘋果期貨，規定貨上市當日漲跌停板幅度為合約掛牌基準價的 ±10%，交易保證金當時為 7%，是全球首個蘋果期貨交易。

據《券商中國》報導，由於陝西、山西和甘肅等主產區在 4 月初遭遇了異常低溫天氣，蘋果存在全年減產預期，4 月以來，蘋果期貨價格突飛猛進，從 3 月 30 日人民幣 6482 元到 5 月 15 日逼近 9000 元大關，短短一個半月累計漲幅高達 38.75%。成交量也從 4 月初不足 20 萬口，飆升至 5 月 15 日的 287.5 萬口。

除了蘋果主產區低溫影響生產之外，蘋果價格存在有規律的季節性波動。一般在 8-9 月蘋果價格會出現低點，之後在春節前後出現小幅度的回升，次年的 3 月有小幅度震蕩，4 月份後價格逐漸提升，6-7 月達到最高點。

今年 2 月時，蘋果期貨市場一度急跌。一些投資者對交割標準存在疑問，認為價格相對較低的山西紙加膜蘋果也可用於交割，於是在期貨上大量抛空，導致盤面價格一度跌至人民幣 5800 元。

為防控風險，鄭州商品交易所 5 月 11 日宣布，自 2018 年 5 月 16 日結算時起，將蘋果期貨 1807 合約交易保證金標準上調至 10%。