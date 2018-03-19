美國2月工業生產較前月成長1.1% 優於預期

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，2 月份美國工業生產上揚，表現優於預期，且當月製造業產值反彈，遠超分析師預期，顯示出製造業這個經濟的關鍵部門在本季度穩步成長。聯準會公布的數據顯示，衡量 2 月份製造、礦業和公用事業整體產值的工業生產較前月成長 1.1%，增幅高於經濟專家預期為 0.4%；1 月份數據由初報的月減 0.1%，修正成為月減 0.3%。



這份數據顯示，2 月份製造業產值成長 1.2%，增幅遠超過經濟專家預計的 0.5%；1 月份數據由初報的持平，修正成為下降 0.2%。



2 月份產能利用率從前月的 77.4%，成長到 78.1%，經濟專家預期為 77.7%。



報告顯示，製造業產值呈現廣泛的成長態勢，創去年 10 月以來最大增幅，從汽車生產到石油和天然氣鑽探活動都出現反彈。數據支持聯準會升息的前景，並可能強化聯準會在 2018 年升息四次的預期。聯準會官員去年 12 月預計的今年升息次數為三次。



製造業前景穩健，因為稅率下調和海外市場回升預計會刺激商業投資和出口。勞動力市場持續保持強勁，家庭財富成長，也應該支援消費者對耐久財的需求。



其他報告也顯示製造業依然穩固：供應管理學會的指數顯示，2 月份美國製造業擴張速度為 2004 年 5 月以來最快。



聯準會的月度數據很不穩定，經常會被修正。製造業占工業總產值的 75%，約占美國經濟的 12%。



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