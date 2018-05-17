遭質疑員工福利低 國巨強調：優於法規基本工資

被動元件龍頭國巨 (2327) 股價日前突破千元大關，創下歷史新天價，不過卻遭立委質疑，國巨去年的員工平均福利費用才 60.8 萬元，且股價比國巨還低的公司，員工一年的平均福利至少都有 100 萬元以上。對此指控，國巨發出聲明表示，被動元件產業與其他電子業的人力組成結構不同，強調員工相關福利都優於法規。國巨聲明先是指出，國巨是一家具有高度國際化的公司，行銷據點遍及世界各地，主要高階管理及銷售人員遍佈海外，公司生產製造中心採均衡配置策略，基於生產製造根留台灣的理念，直接人工佔比相對較高，利基型產品的製造以台灣高雄為主，一般標準品生產製造則以中國大陸為主。



國巨強調，被動元件產業與其他電子業的人力組成結構不同，公司在高雄生產製造中心員工共 3,644 人，其中 96% 為產線相關人員，2017 年度間接管理人員平均薪資福利金額超過百萬，產線相關人員平均薪資福利金額 55.1 萬，優於法規基本工資。



國巨表示，上述金額尚未包含員工認股權證及留才獎金等，強調公司整體員工薪資與福利都領先同業，而產業人才市場具自由流動機制，公司具薪資福利、技術、效率、品質、全球通路佈局等優勢，因此能吸引優秀人才持續加入及留任，公司也秉持根留台灣、佈局全球理念，持續為員工及股東創造更高價值。

