〈金管會立院備詢〉高股價高獲利卻給低薪 立委點名股后國巨

政府近期全力解決低薪問題，立委曾銘宗今 (16) 日秀出統計資料，高股價、高獲利的上市櫃公司，但是薪資仍低的大有人在，他甚至點名「股后」國巨，去年員工平均福利費用 (包括薪資、勞健保、退休金等) 才 60.8 萬元，是股價在 200 元以上公司最低的，要求全面公布上市櫃公司平均薪資。

立法院財政委員會今日進行「政府全力解決低薪問題，金融監督管理委員會相關因應施政作為」專題報告；曾銘宗表示，根據主計總處統計 2017 年，受雇者每月主要工作經常性收入，全台灣 898.5 萬名受雇者，薪資達 5 萬元以上者占比 18%，4 萬元未滿 5 萬元者 16%，3 萬元未滿 4 萬元 32%，未滿 3 萬元者達 34%，顯示全台灣有高達 66% 受雇者月薪不到 4 萬元。

曾銘宗以此數據質問顧立雄：「台灣低薪問題嚴不嚴重？」顧立雄表示，當然各界都有個印象認為台灣普遍呈現的是低薪的狀態。

曾銘宗指出，受雇人員薪資低主要是老闆分享給員工的盈餘愈來愈少，依據主計總處統計 1991-2016 年，受雇人員報酬占 GDP 比重逐年降低，從 1991 年的 50.9%，到 2016 年降到只剩下 43.8%。

曾銘宗進一步公布去年「股價 200 元以上、每股稅後純益 (EPS)10 元以上」的上市公司，經金管會統計共有 16 家公司。

曾銘宗表示，同樣是股價 200 元以上，EPS 達 10 元以上的公司，有些老闆很大方，薪水給很高，例如和泰車員工平均福利費用 318 萬元，但是有一家公司，近日股價一路飆，還被稱做「股后」，該公司股價現在已 900 多元，但是去年員工平均福利費用 (包括薪資、勞健保、退休金等) 才 60.8 萬元，是股價在 200 元以上公司最低的。

國民黨立委曾銘宗發布，統計到 106 年底，股價 200 元以上公司的員工平均福利費用。(圖取自立法院）

曾銘宗表示，金管會一再強調公司治理，員工是公司發展的策略性資產，但是上市櫃公司有些薪資這麼低，行政院公布那麼多方案措施，要帶動公司加薪，但是上市櫃公司高股價高獲利，薪資仍低的大有人在，顯示行政院的措施沒用。

曾銘宗因此要求金管會要「全面」公布上市櫃公司的平均薪資，而不是只公布上市櫃公司員工福利費用前、後 50% 企業，對後 50% 的企業也不能去識別化，要特別標注「壞老闆、慣老闆」的公司。

顧立雄對此表示，金管會將分兩階段揭露上市櫃企業的員工平均福利，至於是否全面揭露平均薪資，6 月底前答覆財委會。

據金管會目前規劃，將分兩階段揭露上市櫃企業的員工平均福利，首先，今年 6 月底，證交所以及櫃買中心將公布上市櫃公司員工福利費用前 50% 及後 50% 的公司，其中，後 50% 的企業會去識別化。

其次，明年 6 月底將公布低薪企業，至於何謂低薪企業，包括：平均薪資費用低於所屬產業平均值，以及年度獲利高於產業平均值，即 EPS（每股盈餘）高於產業平均值，或年度獲利較前一年度成長，但平均薪資費用較前一年度衰退，還有公司每年平均薪資費用不到新台幣 50 萬元的企業。