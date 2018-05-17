〈財報〉零售業復甦？梅西EPS大增73% 股價飆

梅西百貨公司 Macy's (M-US) 週三 (16 日) 提高了其全年盈利預測，報告的季度和同店銷量金額優於預期。其中原因包含強勁的國際旅遊支出 (觀光客消費)、新的客戶忠誠度計劃 (福利點數等措施)、和增加的產品種類。

梅西股價週三收盤大漲 10.75% 來到每股 33.17 美元。

梅西股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

梅西姣好的成績也推動了同業。JC Penny (JCP-US)、Kohl's (KSS-US)、Nordstrom (JWN-US)、及 Target (TGT-US) 股價均上漲。

GlobalData Retail 總監 Neil Saunders 提道，「減稅、獎金、和優惠退稅都是通過增加消費者消費的意外收穫。這個額外的利益已碰觸到了百貨業及零售商」。

與同行一樣，總部位於俄亥俄州 Ohio 辛辛那提的百貨連鎖店梅西百貨 Macy's 在過去幾年中業績一直搖擺不定，難以適應競爭激烈的零售市場，及消費者網上購買更多的商品。 梅西百貨自 2015 年以來關閉了超過 100 家店鋪，並且隨著商場流量的驟降以及顧客投向低價和快速時尚的賣家而裁員數千人。

梅西百貨也表示將繼續在阿里巴巴的電子商務平台 TMall 設店，以及涉及社交媒體渠道上。

首席執行官 Jeff Gennette 在法說電話會議上表示，該公司的數字增長率達到了兩位數，並保持了健康的消費者金額。

國際旅遊業也有顯著改善，增幅達 10%，是自 2014 年以來的最佳數字。「我們的數位在線增長明顯有滲透客群，而實體店面需要再加把勁」。

梅西改變了其忠誠度計劃，向更多購物者開放會員，並向最高消費的客戶提供免費送貨和折扣。高層提道，這些變化正在按計劃進行，在網上和實體商店吸引了更多購物者，並促進整體銷售。

這季財報顯示：

同店銷售額增長 4.2%，輕鬆超過華爾街平均預期的 1.4%，也是連續第 2 個季度的同店銷售增長。

營收年增率 3.6% 至 55.41 億美元。

每股純益 EPS 為 0.45 美元，較去年同期的 0.26 美元高出許多。

財務長 Karen Hoguet 提道，「這個季度每個月都不錯 - 事實上，每個星期都是如此的好」。