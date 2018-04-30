比百貨公司賺 亞馬遜供應商以84億併購DCT工業信託

《彭博社》報導，Prologis (PLD-US) 是一家擁有全球影響力的物流公司，將以 84 億美元的全部股票交易收購規模較小的美國競爭對手 DCT 工業信託公司 (DCT-US)。

Prologis 與 DCT 股價日線趨勢圖 / 圖：彭博

兩家公司在聲明中表示，此次收購將加深 Prologis 在高增長市場的影響力，包括南加州、舊金山灣區、紐約、紐澤西州、西雅圖、和南佛羅里達州等區域。

DCT 為工業房產信託，此產業近期較商業房產（如百貨公司等）業績來的好，同時，城市旁的倉庫及物流中心需求量也特別強手。

DCT 股東將以每份股票換取 1.02 份的 Prologis 股票。該交易預計將在第 3 季度完成，並且需要得到 DCT 股東的批准。兩家公司的董事會一致通過了這筆交易，預計這筆交易將節省近 8,000 萬美元的成本。

自從 2011 年以 87 億美元與 AMB Property 合併以來，這筆是 Prologis 最大的交易。

截止 12 月 31 日，Prologis 在全球擁有或管理超過 3,200 家房產，並向約 5,000 家客戶租賃設施，其中最大的是亞馬遜 Amazon (AMZN-US)，其次是 DHL。其美國業務量佔總業務量的 70%。