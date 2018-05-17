中國銀行間外匯市場首筆差額交割遠期交易順利達成--交易中心

中國外匯交易中心市場一部的公眾號文章稱，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)與鄭州銀行周三在銀行間外匯市場達成一筆USD/CNY差額交割遠期交易。這是銀行間外匯市場推出差額交割遠期交易產品以來的首筆交易。

文章指出，遠期交易按到期結算方式分為全額交割和差額交割。差額交割遠期交易是指交易雙方按事前約定的匯率與到期時即期匯率軋差結算損益，不實際收付人民幣和外匯本金。

「銀行間差額交割遠期交易為銀行頭寸管理提供新的工具，與客戶遠期差額交割業務的發展相輔相成，互相促進，並將促進境內外匯市場廣度進一步擴展。」文章指出。

中國外匯交易中心新一代外匯交易平台CFETS FX2017推出的差額交割遠期交易目前支持USD/CNY、EUR/CNY、JPY/CNY和GBP/CNY四個貨幣對，1W、1M、3M、6M和1Y五個標準期限和非標準期限的詢價交易；交易雙方可協商約定境內即期匯率作為軋差結算參考匯率，支持中間價、11:00和15:00參考匯率3種參考匯率類型；差額結算貨幣為人民幣。

自國家外匯管理局2月13日發布2018年3號文以來，客戶遠期結售匯差額交割需求逐步增長；5月15日，國家外匯管理局發布政策問答，明確了差額交割的適用背景，客戶的保值需求可能將進一步釋放。

來源：路透北京5月16日

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)