台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月17日

全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所（Murata）策略轉彎，調撥部分車用等高階產能，每月提供超過 10 億顆 MLCC 給和碩、英業達等台灣組裝廠，和碩、英業達年底前料源無虞。

全球手機晶片龍頭高通近期祭出「優惠價格」策略，順利拿下聯發科大客戶 OPPO 下半年機種 R15S 訂單。法人認為，高通大挖聯發科牆角，將衝擊聯發科出貨與市占，且高通近期訂價策略轉趨積極，對手機晶片產品均價走勢相對不利。

美國十年期公債殖利率重返 3％，新興市場股匯債三市備受挑戰，但台股表現強勁，昨日 5 月台指期拉高結算，6 月台指期亦呈現開低走高格局，帶動台股尾盤收高以 10,897.57 點收盤，上揚 22.84 點，挑戰「萬一」行情仍可期待。



經濟日報

和碩被動元件料源穩了

高通槓聯發科 拿下 OPPO 訂單

低薪上市櫃揭露 訂三指標

工商時報

美債息再破 3％

公司法修正草案出委 ６爭議未決

環評修正案 工商團體批: 讓投資倒退嚕

聯合報

美韓軍演惹惱北韓 川金會生變？

初審爆爭議 公司法關鍵條文保留

量子爭霸 富士通晶片出爐

蘋果日報

枉為股后 國巨挨轟低薪

Q1 蘋果眾人倒貨 股神獨食

美廉社獲日本住友入股 12.3 億資金挹注

中國時報

台幣面臨 2 字頭保衛戰

繳稅傷財 2 成民眾痛苦指數破 80

陸強化陣容 援救中興

自由時報

新增人力需求 3 大產業缺最凶

中國一帶一路債務外交 謀控亞太 16 國

不滿川普放生中興 美 32 參議員連署譴責「中國優先」