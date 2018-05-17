中信金2大利多加持 居近5日外資買超冠軍

中信金 (2891-TW) 今 (2018) 年第 1 季稅後純益 122.28 億元，季增 97.1%、年增 19.7%，優於市場預期，法人表示，在長線獲利穩定、高現金殖利率優勢加持下，吸引外資買盤進駐，居近 5 日外資買超冠軍，買超張數逾 6.5 萬張。

中信金自結第 1 季稅前盈餘 132.24 億元，稅後純益為 122.28 億元，季增 97.1%、年增 19.7%，每股稅後純益 0.63 元，股東權益報酬率 (ROE) 為 16.09%，資產報酬率 (ROA) 為 0.91%。

截至第 1 季底，中信金資本適足率 131.4%，雙重槓桿比為 116.2%。中國信託銀行逾放比為 0.41%，優於去年同期的 0.54%，合併呆帳覆蓋率為 301%，淨提存 7bps，合併資本適足率與第一類資本適足率分別為 14.6% 與 13.1%。

保險業務部分，台灣人壽表示，今年第一季總保費 (TP) 達 681.05 億元，市佔率 7.6%，初年度保費 (FYP) 為 360.83 億元，市佔率達 9.8%，雙雙蟬連業界排名前四名。因投資收益和費差益增加，責任準備金成本持續改善，台灣人壽第 1 季稅後盈餘較去年同期大幅成長 93%。

此外，中信金擬配發 1.08 元現金股利，以昨 (16) 日收盤價 22.05 元計算，現金殖利率近 5%，長線獲利穩定及高現金殖利率優勢，吸引外資買盤進駐，近 5 日來外資買超 65296 張，居外資買超排行冠軍。

若投資人看好中信金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：中信金群益 7A 購 01 (075098-TW)、中信金元大 79 購 01 (074744-TW)、中信金國票 78 購 01 (074048-TW) 等。