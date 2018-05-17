聯準會准三號人物：前瞻指引可能不久要被摒棄了

即將在 6 月 18 日接任紐約聯儲主席、升任聯準會「第三號人物」的舊金山聯儲主席威廉姆斯（John Williams）近日發表了重要講話。除了重申今年升息 3 到 4 次依舊合理、自己不擔心通膨暴漲過熱之外，他也表達了改變聯準會前瞻指引方式的願望。

威廉姆斯認為，現在可以開始逐漸摒棄（phase out）前瞻指引。最好的方式不再是聯準會向市場承諾會維持利率低位，而是改成解釋央行將如何回應最新的經濟發展形勢：

「我們可能需要更好地溝通聯準會的反應機制，而不是花費太多時間嘗試解釋前瞻指引。」

彭博社分析稱，這可能代表聯準會將更加明確地解釋季度經濟預測，以及對未來利率水平的官員意見點陣圖等，但可能不會馬上付諸實施。威廉姆斯也表示：

「在一個完美的世界中，我們會找到一個方式，用語言來具體描述聯準會的經濟預期。目前的季度經濟預測只是以統計數據的形式呈現，並沒有故事可講。我認為前瞻指引在某個時點會消失。」

前瞻指引是 2008 年金融危機以來，時任主席柏南奇開啟、聯準會開展了近十年的關鍵實踐。主要形式是不斷承諾利率會保持低位，哪怕必須升息來防止經濟過熱，也不會高於長期中性利率水平。威廉姆斯認為，在已經接近中性利率時，不適宜老是談論「貨幣政策正常化」這個術語了。

威廉姆斯也不是第一個想要改變聯準會向市場溝通方式的官員。華爾街見聞曾提到，3 月 FOMC 會議紀要顯示，聯儲決策者正考慮在未來聲明中，更改對貨幣政策立場的措辭——從「寬鬆」（accommodative）改為「中性或收緊」（neutral or restraining）。這或許代表要更改會議聲明。

分析指出，這或許代表要更改 FOMC 會後聲明，如果改變了措辭，將意味著政策從刺激經濟增長轉變為防止經濟過熱。最新的 5 月 FOMC 政策聲明已有部分調整，例如刪除了「經濟前景在最近幾個月走強」的表述，開始強調「對稱」的通膨目標，並重申貨幣政策立場的進一步調整，將幫助美國經濟繼續溫和擴張。

芝加哥商交所 CME 根據聯邦基金利率期貨的交易算出，6 月 12-13 日 FOMC 會後宣布今年第二次升息 25 個基點的機率高達 95%；預計今年共升息 4 次的機率也在本周一突破了 50% 大關。

彭博社稱，威廉姆斯通常被視為中間派，支持逐步收緊貨幣政策的路徑，他被提拔為「第三號人物」，有助於保證聯準會政策的延續性。不過，一旦連他也支持調整前瞻指引的方式，可能就離真正的改變不遠了。