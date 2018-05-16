【豐銀投顧】看不見不可怕，可怕的是視而不見！

◆盤勢分析

美國股市再次因為債券殖利率站上 3% 而出現壓力，不過，即便如此市場對於殖利率的上漲似乎已經感到習慣，甚至有經濟學家認為這不過就是個數字而已，所以昨天美股跌幅並不如過去幾次來得重，美股可以解釋為短線反彈後的震盪整理，至於是向下回檔修正還是區間橫盤整理，技術面上就要看昨天留下的空方缺口在接下來 2 個交易日裡能否回補？回補則強，不補則回測 5/4 長紅 K 棒低點。

昨天筆者花了些篇幅跟讀者們分享美股這次就算實施庫藏股，其推升力道也不會如同過去強，原因就是殖利率跟美元，昨晚美元在利率走高的帶動之下，再次挑戰 93.5 以上的大頸線壓力，未來能否順利站上大頸線位化解頭部壓力？筆者到目前為止仍然認為不太可能，原因還是只有一個─美國債務過重！美元一旦真的持續升值，預估全球新興市場將再次被美元血洗，到時難保在流動性風險升高的環境中，影響到其它較穩健的市場，今天台股能維持比其它亞股強，從結構來看，傳產、金融有非常明顯的撐盤作用，可見得在 520 以前，指數不太會大跌，但是 520 過後逼近 6 月，挑動政治最敏感神經的 AIT 事件將要到來，屆時台股會如何反應將是觀察重點。撇開政治影響不談，則台股中最關鍵產業就是電子股，電子指數在還沒有重回多頭架構之前，台股波段漲勢幾乎是不可能，關鍵指標就在台積電、鴻海的股價表現。

台積電保守看待今年的表現，從股價來觀察，到目前為止趨勢並沒有改變，420 的法說會缺口仍然回補不了，從走勢來看需要時間打底之後才可能回補，至於鴻海的減資效用所帶來的一日逃命波行情也已經正式宣告結束，未來鴻海的跌幅滿足將會向花旗環球所調降目標價靠攏，至於 FII 掛牌效應要帶動鴻海？只是提供空軍弟兄另一次好空點而已！長期來看沒有蘋果的加持鴻海可說是退休了，FII 的未來還得看美國會不會讓中國順利發展「中國製造 2025」了，有鴻海還是先賣掉好了…。

豐銀投顧證期雙照分析師 翁偉捷 提供