【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

偷拉尾盤目的就是日 KD 及週 KD

520 前後行情震盪，期待新主流出現！

【盤勢分析】

如昨日分析美股已來到相對高點，出現回檔！而台股短線上也出現了震盪，行情來到 11000 點，就是要步步為營！本波行情從上上週四台灣 50KD 低檔背離，上上週五黃金交叉，到加權上週一的黃金交叉，今陷入震盪，能不能繼續走【延續波】？行情都不要猜，LINE 會即時解盤相關行情可搜尋ＦＢ【台股龍捲風】或 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日加權日 KD 黃金交叉些許收斂 (由上上週率先轉強的台灣 50 策動)，指數小漲 22.84 點，週 KD 目前仍有機會黃金交叉 (週五確認)！一旦確認即便日 KD 出現死亡交叉，也可壓回買

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，指數震盪，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【塑化】【PA】【PCB】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是：發散→收斂→盤整→再發散，反彈格局從小漲到大漲再到漲不動，這兩天行情就開始陷入震盪！目前季線已翻揚向上，壓回會有支撐力道，但又接近了 11000 的理關卡，短線會出現上有壓下有撐的區間盤，直到突破行情出現

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (高 636 元收 580)，5483 中美晶 (高 153.5 收 141.5)，6182 合晶 (+4.7 收 62)、3532 台勝科 (高 170.5 收 164)，3707 漢磊 (高 27 收 25.2)、3016 嘉晶 (高 59 收 55.6)，此族群今多檔出現震盪，需留意法人進出，停利要設好

◎【被動元件】：2327 國巨 (高 1000 收 926)、2492 華新科、2456 奇力新 (+4.5)、3068 美磊、6173 信昌電、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、8043 蜜望實、6449 鈺邦、2428 興勤、6284 佳邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆 (+2.3)、2478 大毅、5255 美桀，留意法人進出

◎ PCB：6153 嘉聯益、6141 柏承、2367 耀華 (+0.25)、3037 欣興 (+0.15)、4939 亞電、8039 台虹、2313 華通、3645 達邁

◎ 塑化族群：1305 華夏 (+1.45)、1309 台達化 (+0.95)、1312 國喬 (+0.25)、1314 中石化 (+0.1)、1326 台化 (+3)，留意國際原油價格！此族群今走勢同步轉強，留意延續性

◎ 比特幣 (asic) 概念股：6150 撼訊(+3)，3661 世芯(+1)、3228 金麗科、3035 智原，3443 創意、5386 青雲(+0.4)、2425 承啟(盤中漲停板)、2465 麗臺、2376 技嘉(-3.5)、3515 華擎、2399 映泰(+0.35)、2377 微星(+2.5)，留意比特幣走勢(5 月 14 日到 16 日 Blockchain Week)

◎ PA 三雄：3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科，可關注 LUMENTUM 及 AMS AG 股價