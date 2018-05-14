市場最擔心的事就要發生了 義大利兩大民粹政黨接近組閣

持續了兩個多月的義大利組閣僵局在周末取得重大進展。

據英國金融時報報導，義大利五星運動黨領導人路易吉 • 迪 • 邁耶（Luigi Di Maio）和義大利北方聯盟黨首馬爾泰奧 · 薩爾維尼（Matteo Salvini）周末在米蘭舉行會晤，雙方就聯盟協議的細節進行了談判，聯盟政府有望在未來數天內上台。

在會談結束後，兩黨領袖致電義大利總統馬塔雷拉 (Sergio Mattarella)，向他匯報談判成果。上述報導稱，馬塔雷拉將於周一接見兩黨領導人。

目前兩黨還未敲定聯合政府總理的人選。但義大利共和報稱，邁耶和薩爾維尼已經達成一致，二人均不應當出任總理。

義大利 3 月大選結果令人跌破眼鏡。極右翼「北方聯盟」黨領導的中右派聯盟得票率最高為 37.3%，但反建制的五星運動黨得票率 32.4% 成為最大的單一政黨。

由於沒有任何一個政黨或政黨聯盟獲得議會絕對多數席位，義大利各黨派隨即就聯合組閣展開多輪磋商，但都無果而終。

政治僵局帶來的不確定性，引發了對義大利經濟和該國與歐盟未來關係走向的擔憂。兩黨順利組閣能夠使義大利避免在年內再次進行大選，但民粹黨派聯合政府也意味著義大利將迎來「最疑歐」的一屆政府。

華爾街見聞旗下 WEEX 曾提到，現在對義大利是艱難時刻，除了政治不確定性上升，如果歐洲央行再退出寬鬆政策，義大利所面臨的麻煩遠高於其他歐洲國家。義大利負債過於龐大，對利率一事也更為敏感。疑歐派若執掌政權，不僅會令歐元承壓，也會為歐央行退出 QE 策略製造難題。

華爾街見聞主編精選分析稱，即將聯合執政的，是被認為最不可能形成的組合，也是投資者最不願意看到的結果——兩個民粹主義政黨，五星運動和聯盟黨的結合。兩個黨派的立場讓人憂心：反移民，反歐盟，曾經還一度聲稱要就是否退出歐元區，甚至歐盟進行全民公投（要知道，義大利是歐盟的創始鐵杆）。

在過去的一周，組閣談判幾近完成的消息傳來，市場反而動盪起來。5 月 10 日，義大利十年期公債與德國十年期公債的利差達到 4 月以來的最高。法興銀行的分析師稱，義大利公債不可避免地面臨下行風險。