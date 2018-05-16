〈財政部報告搶先看〉離岸風電融資國銀有兩難處 財部祭4大策略因應

財委會明 (17) 日將考察公股銀行辦理離岸風電聯貸狀況，根據財政部書面報告指出，目前離岸風電融資部分，公股銀行尚無任何承作聯貸案，因國銀普遍面臨兩個難處，包括高銀行授信風險且評估不易、國內銀行缺乏離岸風力發電專業風險評估人才和經驗，因此，接下來將祭出包括加強教育訓練、設立第三方公正機構專案評估協助等 4 策略因應。

財政部指出，經濟部訂定「風力發電離岸示範系統獎勵辦法」，以經費補助方式，鼓勵業者設置離岸示範風場，而離岸風電預估效益，預期每年可提供 198 億度自主潔淨電力、資金需求達新臺幣 5400 億元，有賴金融資金挹注。

觀察目前公股銀融資狀況，統計至 2018 年 3 月底，9 大公股銀行對綠能科技產業授信餘額共 8135.57 億元，其中以兆豐銀 1723.73 億元、合庫銀行 1308.06 億元占最多。

不過，離岸風電授信部分，公股銀尚無承作聯貸案，僅有 1 件自貸案，即合庫銀行承作離岸風電融資授信戶福海風力發電 (股) 公司，2017 年 2 月 18 日貸放，授信餘額 1 億 750 萬元，日前經濟部能源局不同意該公司開發的展延申請，借戶表示後續將提還款計畫，以償還該行借款。

整體來看，財政部表示，離岸風電授信屬於高度專業的專案融資，且離岸風電開發較陸域技術複雜，相對提高銀行授信風險，評估不易，加上國內銀行缺乏離岸風力發電專業風險評估人才及經驗。

因此，接下來將祭出 4 大策略，包括加強教育訓練、設立第三方公正機構專案評估協助、公股銀行可參與外商銀行主辦聯貸案，以累積經驗，以及公股銀行可參與經濟部辦理的再生能源投融資第三方檢測驗證溝通平台會議等。

財政部強調，身為公股銀行的股權管理機關，透過指派公股代表經營事業，但公股銀行承作貸款融資業務，屬於公司營運自治事項，因此尊重公股銀行專業評估，不過，財政部會適時在相關會議上，請各事業衡酌營運情形及風險等因素，並配合金管會「獎勵本國銀行辦理新創重點產業放款方案」以及經濟部等相關政策，評估是否參與貸款。