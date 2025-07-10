土銀攜手24銀行主辦沃旭大彰化西南風場900億聯貸案 超額認購逾1.4倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-10 18:47

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25 家金融業攜手助攻離岸風電聯貸案，土地銀行於 7 日攜手臺銀、兆豐、一銀、彰銀等公股銀，及中國信託、匯豐、星展等 24 家國內外銀行完成簽約，共同主辦沃旭能源投資之大彰化西南離岸風電案場逾 900 億元聯貸案，超額認購 1.4 倍，顯示金融機構對綠電的鼎力支持，該案並將於今年底完工，台積電 (TSM-US) (2330-TW) 已簽約承購大彰化西南和西北離岸風場 20 年發電量。

助攻風電！土銀攜手24銀行參與沃旭「大彰化西南」900億聯貸案 超額認購逾1.4倍。（圖：台電提供）

本聯貸案獲得 14 家台資銀行與 11 家外資銀行共計 25 家金融機構的熱烈響應與超額認購，將用於建設沃旭大彰化西南離岸風場，總建置容量達 632 MW (百萬瓦)，預計於 114 年底建置完成，除將大彰化西南第一階段電力售電予台電外，沃旭也已與台積電簽署企業購售電契約，由台積電承購大彰化西南第二階段及大彰化西北離岸風場未來 20 年的所有發電量，展現企業對綠能轉型的高度承諾。

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沃旭為全球離岸風電領導廠商，在全球及台灣皆擁有豐富開發、建置與長期運維離岸風場實績及管理能力，沃旭在台灣已成功執行多項離岸風電專案，且累積大量在地專案知識，為本案提供堅實的技術基礎與執行保障。

大彰化西南離岸風電案場位於彰化外海西南方，距離海岸約 50 至 60 公里，裝置容量約 632MW，預計於今年底全數完工商轉，現由全球離岸風電產業龍頭沃旭能源全資持有並擔任興建期間統包商及營運期間維運商。

本次大彰化西南離岸風電聯貸案以土地銀行在內的 14 家台資銀行及 11 家外資銀行共同主辦聯貸案，兆豐擔任「國家融資保證額度管理銀行」暨共同主辦銀行 (MLAB)，匯豐銀與中國信託出任財務顧問，更獲得國家融資保證中心保證，堪稱今年下半年備受矚目的聯貸大案。