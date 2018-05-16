專家：川普不敢切斷中美技術交易 美科技業中國營收估1500億美元

《CNBC》報導，Jefferies 分析師估計，美國科技公司每年大概從中國獲得約莫 1000 億至 1500 億美元營收。

Edison Lee 和 Timothy Chau 週一發布的報告指出，有鑑於此，川普政府反而可能尋求中國當局的讓步，而不會切斷所有科技交易。「我們持續認為，美國會考量美國科技公司商業利益，做出高度計算後的舉動。」

分析師指出，蘋果 (Apple) (AAPL-US) 和 英特爾 (Intel) (INTC-US) 等 16 家美國企業去年總共自中國獲得 1055 億美元營收，或約佔整體營收總額 23%。

美科技業在中國的營收額

美科技業在中國營收佔營收總額比例

另外，其他科技大廠如微軟 (Microsoft) (MSFT-US) 、高通 (Qualcomm) (QCOM-US)、惠普 (HP) (HPQ-US) 、戴爾 (Dell) 和其他沒有公布中國營收的企業，合併這些企業在中國的營收後，美國科技業的中國營收估計總額達 1500 億美元。

中美貿易爭議聚焦在科技方面和智慧財產權。

4 月中旬時，美國商務部禁止美國企業銷售零組件給中興通訊長達 7 年，導致中興通訊暫停香港和深圳股票交易，整個公司主要業務停擺。

但上週日，美國川普總統意外宣布將與中國領導人合作「讓中興通訊儘速恢復業務運作」，中興通訊的未來又見曙光，與中興通訊有直接業務往來的光學零件公司週一股價紛紛上漲，舉例如下：

1. 去年 3 成營收總額來自中興通訊的 Acacia Communications (ACIA-US) 大漲 8.7%。

2. 2017 財年 18% 營收來自中興通訊的 Oclaro (OCLR-US) 收高 2.9%。

3. 已同意 18 億美元收購 Oclaro 的 Lumentum (LITE-US) 收盤漲逾 2%。

4. 中興通訊本身股價也上漲 1%。

上述 4 家股票都在 Jefferies 分析師的名單上。