債王葛洛斯：長債殖利率若升破3.25% 美國經濟承受不起

兩周之前，債王葛洛斯預計，今年 10 年期美債殖利率基本會徘徊在 2.80% 至 3.10%、3.15% 的區間內。此後，美債殖利率一路開始測試他的預期上限。

5 月 15 日周二，10 年期美債殖利率突破七年新高，現居於 3.065% 的高位；30 年期美債殖利率回到關鍵阻力位，現報 3.195%。

值此，葛洛斯連發兩條推特表示，美債空頭切勿太過欣喜。他指出，

過去三十年來，30 年期美債殖利率長期下行趨勢線現收於 3.22%，僅比今日的殖利率高出約 4 個基點。這一數字會否向上突破？我並不這麼認為。若 30 年期美債殖利率或 10 年期美債殖利率升破 3.25%，或 5 年期美債殖利率升破 3%，美國經濟無法支撐。最好的預測就是，美債仍處於冬眠的熊市之中。

Forexlive 分析指出，若葛洛斯預測正確，這並不意味著美元會立刻出現反轉，但對於美股而言，這是一個好兆頭，並將限制美元的上行空間。

在此之前，葛洛斯已有過類似的表態，稱在 10 年期美債殖利率超過 3.25% 時，將對股市和美國經濟造成負面的影響。

早在今年 1 月，葛洛斯就宣告美債進入熊市，5 年和 10 年期美債 25 年的長期趨勢線被打破，而後又不斷修改措辭。

聯準會 3 月升息後，葛洛斯又在月度展望報告中表示，聯準會今年升息 3 至 4 次的預期有些誇大，與此同時債券熊市將緩慢到來，但不具備威脅性。

當時葛洛斯指出，美國和全球經濟槓桿率過高，在通膨 2% 的環境下無法承受聯邦基金利率處於 2% 以上。

老債王堅信美債進入熊市，但新債王似乎並不這麼認為。Gundlach 曾表示，10 年期美債殖利率得收於 3.22% 才意味著債市牛市結束，它若漲破 2.63%，美國股市恐怕會受負面影響。