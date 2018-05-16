Druckenmiller第一季押注中國科技股 前老闆索羅斯青睞銀行股

即使是股市逆行者，也無法抵擋成長型股票所帶來的誘惑。

根據美國證監會（SEC）5 月 15 日披露的 13F 持倉情況報告，億萬富翁投資者、曾任索羅斯擊潰英鎊事件「設計師」的 Stanley Druckenmiller 第一季拋售 7.2 億美元能源、金融和醫藥類股票，以增持科技股。

截至 3 月 31 日，Druckenmiller 旗下對沖基金 Duquesne Family Office 開啟全新倉位，在買入 1.207 億美元阿里巴巴股票的同時，還買入中國教育科技企業好未來教育集團以及特賣電商唯品會。此外，該對沖基金還增持了京東。

第一季末，Duquesne 大力押注科技股，投入資金占比 43%，另有 26% 投入非必需消費品股票，其中包括中國網路公司。

占據 Duquesne 最多倉位的公司是谷歌母公司 Alphabet、亞馬遜、微軟和雲端運算企業 Salesforce。Druckenmiller 還建倉英特爾、奈飛、高通、Adobe、美光科技等。下圖中標綠部分即為新建倉位。

值得注意的是，Facebook 慘遭 Duquesne 清倉，該對沖基金截至 2017 年底所持有的 1.91 億美元 Facebook 股票全遭清算。

去年第四季，Druckenmiller 的前老闆索羅斯也有一波同樣的操作。當時，索羅斯清倉了 Facebook、亞馬遜、阿里巴巴和 PAYPAL 等大量科技股。

但今年，索羅斯再度建倉亞馬遜，但他也十分青睞銀行股。第一季，索羅斯增持美銀、奈飛和恩智浦。除亞馬遜之外，他還建倉做多摩根大通、花旗和富國，清倉 Overstock.com。

根據美國證監會規定，管理資產規模超過 1 億美元的基金經理必須在每個季度結束後的 45 天內提交一份 13F 表格，以披露股票，債券和期權持倉。13F 持倉變動通常揭露基金經理對個股的最新看法和動向，對市場具有較大的引導意義。

『新聞來源／華爾街見聞』