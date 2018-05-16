〈房產〉新地天價搶啟德地 251億奪全港地王 呎價2個月貴17%

香港樓市再現天價地王！新地 (0016-HK) 以港幣 251.61 億元投得啟德第 1F 區 1 號地盤，成為香港史上總價地王，更為集團首度進駐該區。新地副董事總經理雷霆揚言項目總投資額達港幣 400 億元，意味著除地價外會再投放至少港幣 150 億元。

香港地政總署昨 (15) 日公佈，啟德第 1F 區 1 號地盤以港幣 251.61 億元賣出，每呎樓面地價港幣 17776 元，除接近市場預期上限 (港幣 255 億元) 外，更加刷新香港多項賣地紀錄。

翻查香港賣地史，這次地價除貴過去年長沙灣住宅地王的港幣 172.88 億元，成為住宅官地新地王外，亦貴過啟德區內由南豐於去年 5 月以逾港幣 246 億元買入的啟德第 1F 區 2 號商業地盤，成為政府官地成交總價新地王。同時，也較啟德區內住宅地價最高紀錄，即海航區內地皮今年 3 月轉手恒地時，每呎樓面呎價港幣 15162 元再高 17.24%，成為啟德住宅樓面呎價新地王。

香港《文匯報》報導，本次啟德地王能夠登上「三料地王」寶座，其位置之優越為致勝關鍵，除接近未來啟德港鐵站外，旁邊兩幅拱照的商業地皮都屬「地王」級靚地。一幅為上述南豐的啟德地王，用途為商業及酒店，將建地標式商廈。另一幅為利福國際 2016 年 11 月買入的啟德第 1E 區 2 號地盤，號稱「啟德門廊」，會發展為 SOGO 商場

雷霆昨回應指，項目將來可以直駁地鐵和商場，旁邊亦有充足商業配套，可以興建地標式住宅連商場項目，加上政府會投放龐大資源發展該區，前景秀麗，預算總投資額約港幣 400 億元。

新地昨晚發出通告，指項目商業部分將留作長線投資作收租之用，買地已考慮土地潛力及香港樓市前景。

資料顯示，地王佔地約 178209 方呎，可建樓面為 1415,412 方呎，包括將由買方興建的安老院舍和長者日間護理中心之政府樓面。當中，住宅總樓面不得超過 1065927 方呎，而商舖發展用總樓面則不得超過 349486 方呎，包括興建地下商店街等，並需提供出口連接未來啟德站以及鄰近地皮。

項目發展期止於 2024 年 3 月 31 日，屆時相信啟德站已完工，並可直通中環商業核心區。地皮亦有高度限制，東部位置不得高於主水平基準以上 145 公尺，西部位置不得高於主水平基準以上 170 公尺。政府曾預測地皮可興建約 1470 伙單位，但估計最終單位數量或更多。

值得一提是，這次為新地首度進駐啟德發展區，據該集團往績，業界預料地皮必定以豪宅定位，日後開賣時只會貴不會平。萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文預測，地皮日後每呎售價將達港幣 3.2 萬元或以上，為市場上較為進取預測，中原測量師行則預料達每呎港幣 2.8 萬元以上。

林浩文認為，這次中標價反映發展商看好後市及啟德前景，預料「麵粉價」持續高企，短期而言對樓價有支持作用，亦有利啟德住宅的售價及銷情。估計現時賣地表內 9 幅啟德跑道區上的住宅地皮，每呎樓面地價將較之前升 15% 至約港幣 2.2 萬元至港幣 2.6 萬元水平，日後落成每呎會賣港幣 3.8 萬元或以上。