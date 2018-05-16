華為推中價位榮耀10智能手機 捍衛歐洲市場

中國華為針對歐洲市場推出一款新智能手機，價格是三星和蘋果高端手機的一半，試圖在歐洲市場搶占更多市場份額。

歐洲是華為除中國外最重要的市場，因美國政府指責華為和中興通訊(000063-CN)引發國家安全疑慮，使得華為已被排除在美國市場之外。

華為上個月在中國推出最新智能手機榮耀10後，周二在西歐前五大市場上市，後續還會在21個亞洲到非洲的國際市場推出。

華為並稱，該款新機零售價格將定在400英鎊(499歐元)。

華為在歐洲一直從該地區市場佼佼者三星電子(005930.KS)手中搶奪市場份額，同時必須抵禦來自小米、一加(OnePlus)和卷土重來的諾基亞手機品牌等中國同行越來越激烈的競爭。

「華為在歐洲的目標是開放的，」智能手機市場研究公司Counterpoint Research的分析師Peter Richardson說。

「現在隨著小米進入該地區，華為如芒在背，」他說。這兩家智能手機生產商在中國以及迅速成長的印度都是主要競爭對手。

「到目前為止，歐洲的競爭環境相對算良性，市場佼佼者三星在中端手機領域並不是很活躍，」他說。華為三年前憑借榮耀系列手機挺進歐洲市場。

來源：路透倫敦5月15日

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