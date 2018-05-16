日本經濟2年來首見意外衰退 肇因消費和資本支出惹的禍

日本經濟第一季 GDP 兩年來首度萎縮，由前一季的成長 1.6% 降至 - 0.6%，減幅超出原先市場預期的 - 0.2%，主要是因資本支出和私人消費持續低迷，經濟學家預估，隨著全球經濟重拾動力，本季將出現反彈。

資本支出近 6 季首見下滑

日本第一季私人消費支出下滑 0.1%，而經濟學家原本預期將可與上季維持不變；資本支出意外較前一季度下滑 0.1％，為近 6 季來首見，與原先經濟學家預估的成長 0.4%，差距頗大。

高盛估 4 月核心通膨率降至 0.7%

日本第一季經濟成長放緩可能會削弱通膨達成目標的進程， 高盛預估 4 月核心通膨率將下降至 0.7％。

日本經濟產業大臣茂木敏充聲明，日本經濟成長下滑部分原因是蔬菜價格上漲和智慧手機銷售下降等暫時性因素，預期經濟仍將持續復甦。

消費和資本支出疲軟 暫時性衰減

Norinchukin 研究機構首席經濟學家 Takeshi Minami 表示，這是暫時性衰減，而不是轉折點，由於消費和資本投資疲軟，整體國內需求疲弱，但民眾的收入增加更多。

野村證券（Nomura Securities Co.）高級經濟學家 Masaki Kuwahara 表示，消費支出、資本支出和出口疲軟導致 GDP 出現負成長，隨著全球經濟復甦持續，第二季這些組成項目應該會有所回升。

Kuwahara 說，消費者支出受惡劣天氣拖累，由於全球手機需求疲軟，去年底出現出口放緩、資本支出下降令人意外，企業對出口減弱抱持謹慎態度。

東海東京研究中心首席經濟學家武藤浩明說，更令人擔心的是海外需求，出口放緩雖符合市場的共識，但日本竟然經濟負成長到 0.6％，如果類似貿易摩擦的情況成為常態，恐怕經濟疲軟將轉向衰退。