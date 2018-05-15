日本銀行使出這招 力圖留住流失的遺產存款業務

日本每年死亡人數超過 100 萬人，對小型銀行來說，不僅失去了顧客，而且也失去了存款業務，因為這些戶頭的存款隨後被轉進了大城市的大型銀行，據富達投資人教育研究所估計，日本地區性銀行每年流失約 60％遺產存款。

在這個約有 1/4 人口超過 65 歲的國家，包括三重銀行在內的當地金融機構正在轉以信託的方式，試圖留住下一代客戶及其存款業務。他們出售「遺囑替代信託基金」，有助於在客戶去世時迅速解凍遺產存款，讓銀行和繼承人更快建立存款業務關係。

三重銀行正計劃在 7 月與全美第 3 大銀行集團瑞穗金融集團合作銷售這類的信託基金，以挽留繼承遺產的客戶和存款業務。

日本信託公司協會數據顯示，十年前銀行開始提供這種信託，截至 12 月份已有超過 15 萬處銀行開始生效，而且這些產品愈來愈受歡迎，因為繼承人可以以此支付立即費用，例如喪葬費用，並選擇留下帳戶中的總額或逐步分配資金。

富達投資者教育研究所估計，日本每年將向金融資產轉存 50 兆日圓（約 4600 億美元）的金融資產，預計此一數字隨著未來 20 年每年死亡人數的增加而增加。

凱捷諮詢公司的數據指出，日本是世界上最多百萬富翁的國家，其累積資產達 7 兆美元。

日本累積金融財富已達 7 兆日圓。（來源：Bloomberg）

三井住友信託表示，預計家庭金融資產淨值約有 40 兆日圓將在未來 20 年繼續流向東京和大阪，而大東京將是主要流向地，據該銀行估計，淨額將超過 30 兆日圓。