歐洲人開始「納悶」：川普貿易戰的真正目標 是中國還是歐洲？

美國總統川普在中興事件上的突然轉向，不僅讓許多美國商界領袖擔心其迅速和中國達成協議，而且歐洲人也開始納悶，川普發動貿易戰的真正目標，到底是中國還是歐洲？

MishTalk 專欄作家 Mike Shedlock 就表示：

川普沒完沒了的貿易掃射和制裁，有明確的目標嗎？考慮下這種可能性：他的目標是歐盟，而不是中國。

突然放中興一馬

事情正在起變化，也越來越讓外界難以琢磨。Mike Shedlock 表示：

川普不顧共和黨和民主黨人的公開反對，突然放中興一馬。

這件事情，里里外外都透露着不尋常的味道。不過，川普給出的理由更令人吃驚。

川普在推特上說：

習近平主席和我正在共同努力，為中興通訊提供一條快速恢復業務的途徑。在中國已有太多人（因此）失去工作崗位，（我）已下令美國商務部着手解決！

Mike Shedlock 對此感到驚訝。他說：

突然間，川普擔心起「中國太多人丟了工作」。

人們可以為川普立場反轉找到合理的解釋：中國做出了應對，所以川普改變了戰術。

不過，原因就這麼簡單？

不聽英法德勸，執意制裁伊朗

就在川普宣布「特赦」中興之前，法德英三國領導人 4 月末輪番勸說川普留在伊核協議中，但他仍執意退出，並宣布將對伊朗實施「最高級別」制裁。

Mike Shedlock 認為，歐洲是川普這一決定的輸家，而中國則是勝利者。首先，川普退出伊核協議後，伊朗倒向中國。

彭博社稱，伊朗通向西方的大門即將關閉，但對中國的大門繼續敞開。

倫敦國王學院科學和安全研究中心研究員 Dina Esfandiary 說，中國「已經是勝利者」。

中國和伊朗的貿易額，已超過德法意三國和伊朗的貿易總額

此外，Mike Shedlock 還認為，制裁伊朗將加劇歐盟內訌，而且對近 5000 家德國公司造成直接傷害。

CNBC 稱，川普制裁伊朗將加劇法德兩國在歐盟改革方面的意見分歧。

同時，「明鏡在線」點出了關鍵：川普的政策打擊了近 5000 家德國公司。

據「明鏡在線」報導，第三方制裁和美國稅法修改相結合，導致大量德國公司在重大利益驅動下，將業務轉向美國。

Mike Shedlock 表示：川普的制裁是衝着歐洲來的，而不是伊朗。

過去三天裡，德國人逐漸明白川普對伊朗的制裁，實際上是對歐洲的制裁，尤其針對德國。

《法蘭克福匯報》指出，德國政府的無奈在政治和經濟上都日益明顯。甚至德國總理默克爾也懷疑，川普退出「伊核協議」後，這份協議是否還有可能維持得下去。

Mike Shedlock 認為，如果川普貿易戰的真正目標不是中國，那麼歐洲只有自求多福了。

《明鏡周刊》本周封面，「別了，歐洲！」

Politico 稱，歐洲最終對川普的策略：綏靖政策。