中國3月所持美國國債增至五個月新高 4月數據更關鍵

摘要：美國財政部的國際資本流動報告顯示，中國3月所持美國國債增加110億美元，至1.19萬億美元，創五個月新高。日本3月所持美債下降160億美元，至1.04萬億美元的七年最低，中國仍為美國最大海外債主。

美國財政部周二公布的國際資本流動報告(TIC)顯示，今年3月中國所持美國國債規模環比增加110億美元，總規模增至1.19萬億美元，創五個月新高。

這表明，在貿易戰陰影籠罩下，中國不僅站穩美國最大的海外債主地位，3月的增持規模也超越了2月所創六個月以來的最大環比增幅紀錄。彭博社繼續認為，這凸顯了美國資產的吸引力。

相比之下，日本3月所持美債規模環比下降了160億美元，至1.04萬億美元，刷新2011年10月以來最低。持倉降幅不僅較2月時翻倍，也創所有減持國家之最。日本總持倉量依舊僅次於中國。

華爾街見聞曾提到，1月時中國的美債持倉環比減少167億美元，持倉規模創去年7月以來最低；同期的日本對美債持倉環比增加43億美元，為去年7月以來首次環比增長。

TIC報告還顯示，美國3月國際資本凈流入為-385億美元，2月前值447億美元上修至475億美元，但都明顯少於1月的凈流入規模1226億美元。3月美國長期資本凈流入618億美元，大於2月前值490億美元，基本重回1月凈流入規模614億美元。

2017全年，中國累計增持的美債規模達1265億美元，創2010年以來最大增幅。但由於今年初美債價格重挫、特朗普政府貿易戰威脅上升，彭博社曾傳出中國考慮暫緩增持美債的消息。中國國家外匯管理局新聞發言人此後回應稱，「該消息有可能引用了錯誤的信息來源，也有可能是一條假消息。」

金融博客Zerohedge指出，中國2月和3月接連增持美債，可能表明市場對中國圍繞美債持倉展開報覆的擔憂被誇大。但TIC數據有兩個月的滯後期，6月中旬發布的4月持倉數據才是關註重點，因為當月是美中貿易摩擦升溫最劇烈的時刻。

華爾街見聞曾提到，北京時間4月4日，美國政府發布擬對中國500億美元總值商品加征25%關稅的清單。當天下午，中國國務院關稅稅則委員會稱，決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加征25%的關稅，實施日期視美國對華商品加征關稅實施情況另行公布。北京時間4月6日，特朗普指示擬再對價值1000億美元的中國商品征收附加關稅，借口都是美方的「301調查」。

*本文來自華爾街見聞

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