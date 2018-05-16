中國黃金國際(02099-HK)3個月礦山經營盈利少賺66%

中國黃金國際(02099-HK)公布，截至2018年3月31日止三個月收入由2017年同期的82.1百萬美元增加30%至106.7百萬美元。

礦山經營盈利由2017年同期的1910萬美元減少66%至660萬美元。除所得稅後淨利潤由2017年同期的640萬美元減少至200萬美元。長山壕礦的黃金產量由2017年同期的34540盎司增加4%至36,042盎司。

截至2018年3月31日止三個月的黃金總生產成本降至每盎司1028美元，而2017年三個月期間為1127美元。截至2018年3月31日止三個月的黃金現金生產成本由2017年同期每盎司741美元減少約22%至578美元，主要由於黃金品位上升29%。

2018年一季度，甲瑪礦的現金生產成本及總生產成本增高，主要是二期第一個系列開始使用露天礦，露天礦礦石品位較低。另外，公司也利用冬季寒冷時期對設備進行維護，導致設備使用率比較低。隨著天氣開始轉暖，完成設備維護後生產恢復正常，甲瑪礦區二期一系列將逐步提高產能並達到設計生產能力。因此，預計自第二季度起，產量將會增加，現金生產成本及總生產成本將會減少。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)