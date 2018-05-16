騰訊季績前 股價再破400元大關 市值單日蒸發1300億元

MSCI 明晟公布 A 股「入摩」名單，市場趁機出貨，終結恒指 6 連升，收盤挫 389 點，並以全日低位 31152 點收盤，成交量港幣 1052 億元。國企指數報 12440 點，跌 103 點或 0.83%。

跌市元兇為「股王」騰訊 (0700-HK)，該股在今(16) 日公佈今年第一季業績前大跌 3.4%，港幣 400 元大關再度失守，單日市值蒸發港幣 1300 億元，市場擔心是否有「春江鴨」先一步出貨套現。

騰訊公佈季績前負面消息不斷，野村和大和均指騰訊首季電腦遊戲收入增長放緩，且每年首季都是廣告淡季；花旗上週更下調騰訊的目標價至港幣 488 元，還分別將 2018 至 2020 年的收入預測下調 4.3%、5.7% 及 5.1%，純利預測則下調 6.9%、11.1% 及 6.7%。

騰訊昨 (15) 日跌 3.4% 報港幣 398 元，不單是跌幅第二大藍籌股，也是該股 3 月底以來的最大跌幅。

騰訊股價

香港《文匯報》引述訊匯證券行政總裁沈振盈表示，不排除有資金早前趁機炒作一波騰訊，但由於騰訊的業務正值轉型期，早前多家大行均調低了其獲利預測，如果這次騰訊季績中，顯示手遊業務的倒退大於預期，或支付、雲業務等增長小於預期，都會促使該股被拋售。

沈振盈預計，昨日不排除有「春江鴨」先行減碼，故料其股價暫時只能在港幣 400 元上下徘徊。

大盤方面，沈振盈認為，大盤連升多日後，出現顯著的獲利回吐，始終市場的負面因素未除，大盤再升的空間不大。此外，美元強勢，會令資金傾向從新興市場流走，對港股帶來壓力，不能掉以輕心。