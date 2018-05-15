MSCI香港微型股指數納入32股 剔出6隻股份

MSCI明晟公布全球小型股指數成分股檢討結果顯示，香港微型股指數新增32隻股份，剔出6隻股份，所有變動將於本月31日收市後生效。
被納入香港微型股指數的包括：其士國際(00025-HK)、中國寶力科技(00164-HK)、中國生物科技服務(08037-HK)、達飛控股(01826-HK)、ECARGO HOLDINGS CDI、意科控股(00943-HK)、英皇娛樂酒店(00296-HK)、長盈集團(00689-HK)、五龍動力(00378-HK)、國際資源(01051-HK)、結好金融(01469-HK)、天成國際(00109-HK)、共享集團(03344-HK)、HYPEBEAST(08359-HK)、劍虹集團控股(01557-HK)、瑩嵐集團(08470-HK)、澳能建設(01183-HK)、中國新電信(08167-HK)、東勝旅遊(00265-HK)、筆克遠東(00752-HK)、富一國際控股(01470-HK)、大眾金融控股(00626-HK)、金朝陽集團(00878-HK)、恆宇集團(02448-HK)、天美(控股)(01298-HK)、晉安實業(02292-HK)、匯聚科技(01729-HK)、致豐工業電子(01710-HK)、VICON HOLDINGS(03878-HK)、允升國際(01315-HK)、阜博集團(03738.-HK)及煜榮集團(01536-HK)。
被剔出香港微型股指數股份的包括：鴻寶資源(01131-HK)、雲信投資控股(08129-HK)、鼎億集團投資(00508-HK)、福澤集團(08108-HK)、國盛投資(01227-HK)及東江集團控股(02283-HK)。
來源：AA Stocks
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