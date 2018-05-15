股市賺錢 為何越來越難了

根據 MarketWatch 分析報導，摩根士丹利銀行分析師指出，過去近十年來，要在美國股市賠錢，還真不容易。然而未來十年，賠錢幾乎已不可逆。

近幾個月，股市報酬率展望直線惡化。分析師與投資人更加相信，自金融危機後開始的長期多頭市場，可能即將走入歷史，亦可能戛然而止。已有更多投資人認為，經濟已到了週期的最後階段，未來幾年，衰退已在廣泛預期之中。這種種情況塑造出的股市環境，可能與近幾年的一路長紅，形成強烈對比。

「2018 年以來，過去幾年所見的種種利多已漸消退，」摩根士丹利分析師在名為 "容易錢，已賺完" 的報告中寫道。「經濟成長減緩，通貨膨脹上升，加上緊縮政策，讓我們對大多風險性資產年度報酬率的預估，已低於市場預期。九年來，市場表現一直優於經濟，但現在由於政策開始緊縮，我們認為相反的情況即將出現。」

摩根士丹利已將全球股市的評級調降至觀望，並預期股市交易將限於狹幅之內，未來 12 個月上檔空間將有限。該銀行並加碼持有現金。

由於消費者支出創五年低點，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 年率成長 2.3%，低於前三季的 3% 平均成長年率。儘管成長減緩並不等同緊縮，但該數據仍讓人擔憂，全球同步成長的期間可能已近尾聲。根據美銀美林公司於 4 月進行的調查結果顯示，僅有 5% 的基金經理人預期未來 12 個月，全球成長將會加速，相形之下，今年初，該比例約達 40%。

摩根士丹利的觀點顯得低調，主要理由乃在於央行政策。投資人已更加認為，央行政策才是最主要的風險因素。尤其美國聯準會 (Fed) 正逐步取消寬鬆貨幣政策。Fed 近來正以兩種方式，逐步改變貨幣政策：分別為升息與縮減資產負債表。而低利率與 Fed 的購債計畫，被視為是過去十年，股市大幅上漲的主要推手。這兩項因素一旦取消，未來幾年，股市恐難免走低。

「這些週期性及結構性的壓力，衝擊恐怕不輕，」摩根士丹利寫道。今年初，該銀行亦說，預期未來報酬率將落至 11 年低點，或金融危機前以來的最低水平。

Convoy 投資公司創辦人 Howard Wang 說，「Fed 日益膨脹的資產負債表，是過去十年推升資產價格的基本面推手。相信未來縮減貨幣供給的趨勢將會持續一段時間，這項調整對較健康的市場與經濟而言，是一種痛苦却必要的過程。」