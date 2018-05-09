今年美國股市表現遲緩 前白宮經濟顧問柯恩說出原委

根據 MarketWatch 分析報導，川普總統的前經濟顧問週二將近來股市的緊張，與華爾街對美國經濟政策的不確定性，連成了一塊。

柯恩 (Gary Cohn) 於 3 月初離開了白宮職位後，首度接受 CNBC 電視台訪問。他說：「我認為民眾擔憂今年華盛頓的經濟政策不如去年明朗，」

2017 年，由於減稅，美國股市上漲逾 20%。這位前國家經濟委員會主管說：「今年，企業獲利成長逾 20%，股市却僅持平。」

2 月初，道瓊工業平均指數上漲並突破 26000 點大關。週二交易中，該指數回檔至 24350 點。

他說，這反應部份投資人擔憂商品價格通貨膨脹上升，尤其因為近來提高關稅，鋼與鋁價格走高。

但柯恩說，他並不擔憂會爆發通貨膨脹。

當 10 年期債券殖利率穾破 3%，民眾議論紛紛。隨後， 該殖利率又跌回至 3% 之下。

柯恩預測，債券殖利率不會大幅上升，殖利率曲線會小幅轉平。

投資人對企業獲利亦有疑慮，認為川普減稅對企業資產負債表的影響，僅屬一次性，股市漲勢因而未能持續，柯恩說。

其實，柯恩目前對經濟相當看好。他說：「就業數據持續強勁，但工資成長却緩慢，這讓 Fed 在升息上，可採取更為溫和的方式。」