山林水首季獲利下滑 EPS 0.81元

環境工程業者山林水 (8473-TW) 第 1 季營收首度突破 10 億元大關創新高，今 (15) 日公布首季稅後純益 1.08 億元，季增 4.8%，年減 24.3%，每股純益為 0.81 元，而在工程的入帳挹注之下，法人推估山林水第 2 季及第 3 季營收將持續攀高，同時，獲利也可望獲得改善。

山林水第 1 季財報內容，營收 10.13 億元，毛利率 26%，季減 1.41 個百分點，年減 7.54 個百分點，首季稅後純益 1.08 億元，季增 4.8%，年減 24.3%，每股純益為 0.81 元。

山林水去年新增承攬的標案，包括「嘉義市水資源回收中心第一期統包工程案」，及「桃園龜山水資中心」、「屏東污水處理廠」與「台北市迪化污水處理廠代營運」等代營運操作案持續運營；收購處理焚化爐底渣公司力優勢於今年陸續貢獻營收，並逐月攀升中。

山林水去年純益 4.12 億元，年減 15.62%，每股純益為 3.12 元，日前董事會決議盈餘配發每股 2.8 元現金股利，另資本公積配發 0.2 元現金，合計為 3 元，將提交 6 月 11 日召開的股東會討論。

山林水去年營收 27.51 億元，毛利率 29.54%，年減 9.33 個百分點，每股純益為 3.12 元，今年還有多個地區專案工程將入帳，營運動能看俏，總經理吳人傑指出，今年山林水新增包括廢棄物清理業務，加上原有的工程及污泥處理，營運可望較去年攀升。