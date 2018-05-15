【異動股】航天航空板塊持續走強 航新科技(300424-CN)漲停

午後，航天航空板塊持續走強，截止發稿，航新科技(300424-CN)漲停報25.91元，海特高新(002023-CN)漲5.42%報12.64元，安達維爾(300719-CN)、中國衛星(600118-CN)漲近4%，中航沈飛(600760-CN)、航發控製(000738-CN)、航發動力(600893-CN)等股均紛紛漲超2%。

消息面上，5月14日，第六屆上海國際航空航天技術與設備展覽會在上海國家會展中心舉行，展品類别涉及飛機整機、航空航天設備與技術、飛機製造裝備與材料、航空智能與無人機等板塊。開幕式發布了《上海市航空製造産業鏈建設三年行動計劃(2018-2020)》，這預示著未來3年將是上海航空製造産業的發展關鍵期，預計在2020年上海航空製造産業鏈建設取得實質性進展，主製造商自身能力不斷增強，産業集聚效應凸顯，平台建設取得突破，力爭實現航空製造業總産值500億元。為2035年實現航空製造業總産值3000億元，併在上海打造具有全球影響力的航空製造産業集群奠定堅實的基礎。

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