最新MSCI成分股片仔癀今年以來大漲61%居首 新華保險跌33%排末尾

15日，MSCI明晟公司公布了一系列MSCI指標的半年度審查結果，其中包括MSCI中國A股指數和MSCI中國股票指數，2018年5月半年度指數新增和删除名單也隨之出爐，A股納入標的獲確認(6月1日正式執行)。

根據公告，234隻A股被納入MSCI指數體系，納入比例為之前宣布的2.5%，今年8月明晟公司將會提升納入比例至5%。

統計數數據顯示，新納入MSCI指數體系的234隻個股今年以來走勢分化明顯。截止14日收盤，有84隻個股在年内實現上漲，佔比36%。

年内漲幅超過30%的個股僅有8隻，分别為片仔癀(600436-CN)、華友钴業(603799-CN)、中國國旅(601888-CN)、海瀾之家(600398-CN)、科倫藥業(002422-CN)、華東醫藥(000963-CN)、恒瑞醫藥(600276-CN)、美年健康(002044-CN)。

其中，醫藥股片仔癀年内累計漲幅61.19%領跑，今日盤中股價創下歷史新高。钴概念龍頭華友钴業年内累計漲幅44.51%排在片仔癀之後，該股曾於3月15日盤中創下歷史新高後有所回落，但近期又出現強勢上漲。旅遊業龍頭中國國旅錶現同樣不俗，今年以來累計漲幅達43.95%，其昨日再度上漲，今日盤中股價創歷史新高。

在234隻MSCI成分股中，逾六成個股年内股價出現下跌。跌幅榜前20的個股中，跌幅最大的新華保險(601336-CN)，年内累計跌幅33.85%。跌幅超過30%的個股還有中集集團(000039-CN)、三七互娛(002555-CN)、歌爾股份(002241-CN)、巨人網絡(002558-CN)等。

來源：每日經濟新聞

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