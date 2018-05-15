〈MSCI調整〉權重調整未必能左右台股 影響大盤走勢有4大關鍵

MSCI 明晟今 (15) 日公布成分股半年度調整中，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重遭「雙降」調整，法人表示，儘管台股今年來兩度遭權重調整逆風，但從過去經驗來看，MSCI 權重的升降並未與台股走勢存有正向連動關係，台股企業獲利能見度、國際市場投資氣氛、股市題材以及資金面等，才是左右台股走勢的主要因素。

摩根投信執行董事葉鴻儒表示，本次 MSCI 屬於半年度調整，影響性較 2 月與 8 月的季度調整來得大，但儘管面臨外在 A 股納摩逆風，回顧台股歷年幾次權重遭雙降的調整幅度，本次降幅算不上最重，隨著台股在企業獲利能見度、政策發展和資金流動性上，持續展現市場競爭力，連動資金對台股的態度趨於正面看待。

葉鴻儒指出，回顧過去四年 MSCI 權重調整經驗來看，MSCI 權重的升降並未與台股走勢存有正向連動關係，好幾次台股完全不甩調降利空，指數於雙降後隔天與後一周還逆勢續揚，時間拉長來看，影響更是微乎其微，顯見權重調降對台股的影響越來越小，目前台股基本面、企業獲利能見度、國際市場投資氣氛、股市題材以及資金面等，才是左右台股走勢的主要因素。



至於外界普遍擔憂 A 股入摩對台股資金產生排擠效應，葉鴻儒表示，隨著中國股市重要性日益提升，難免壓縮台股在新興亞洲中的權重，更何況此情況不只發生在台股，與台灣產業結構相似的韓國，也面臨同樣的問題，加上中國近年大力扶植電子產業，對台韓市場也是潛在的競爭對手。



但葉鴻儒認為，國際法人對中國崛起早已共識，建議投資人無需過度負面解讀本次調整結果對台股影響，且放眼大中華市場，台股不論在公司治理、財報透明度、股利發放、股東權益等，與亞洲其它市場相比，表現並不差，加上台股持續朝國際化發展，亦將為台股長期結構發展帶來正面助益。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則表示，基本上權重的調整是逐漸慢慢調整，很少一夕之間產生巨大變化，且影響股票市場的因素很多，但更重要的是企業獲利展望前景，從過去經驗看來，中國股市崛起這幾年，並沒有改變台股萬點行情走勢。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如同樣認為，MSCI 權重納入 A 股，或多或少會影響到台股，但事實上，新興亞洲國家如韓國等也會受到 A 股入摩的影響，整體而言，對台股影響將會是相當漫長而漸進的過程，因為 A 股尚有人民幣流動性受限的因素，權重應不會迅速提高。

至於本次台股在 MSCI 全球小型指數成分股新增 10 檔個股，並在 MSCI 全球小型指數剔除 15 檔，對此，姚郁如表示，入選股與剔除股的部分，主要是反映這段期間個股市值的增減變化，而市值增減同樣反映其產業前景和企業獲利能力，因此市值增加的企業，自然權重獲調升，反之亦然。